Zukauf in Nordeuropa Dachser erwirbt Frigoscandia

Dachser Food Logistics ist bislang nicht mit eigenen Strukturen in Schweden, Finnland und Norwegen vertreten. Das ändert sich mit dem Zukauf von Frigoscandia. Der schwedische Lebensmittellogistiker ist nach Angaben von Dachser der führende Anbieter von temperaturgeführter Logistik und Tiefkühllogistik auf dem nordischen Markt. Die Transaktion werde voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen.

Frigoscandia beschäftigt rund 1.300 Mitarbeitende, vor allem im Kernmarkt Schweden. Sie werden alle von Dachser übernommen. Auch das Management-Team unter CEO Peter Haveneth bleibt. „Für uns ist der Zusammenschluss mit Dachser Food Logistics der natürliche nächste Schritt in unserer Entwicklung“, sagt Haveneth. Er berichtet künftig an Alexander Tonn, COO Road Logistics und ab 1. Januar 2024 in Personalunion Managing Director Dachser Food Logistics.

Eigene Flotte mit 260 Lkw

Das Umsatzvolumen von Frigoscandia betrug demnach im Jahr 2022 rund 300 Millionen Euro. Das im Jahr 1948 gegründete Unternehmen ist in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und den Niederlanden aktiv. Zu den Services zählen nationale Transportdienstleistungen in Schweden mit einer eigenen Flotte von 260 Fahrzeugen sowie rund 240 Lkw von Transportunternehmen. Internationale Lebensmitteltransporte in 51 Länder per Straße, Luft und See. Sowie die Lagerung von Lebensmitteln mit zwölf Hallen in Schweden und drei in Norwegen.

Frigoscandia ist seit 2019 Partner im European Food Network, dem Dachser vorsteht und das 34 Länder in Europa abdeckt. Nach Abschluss des Zukaufs werde Frigoscandia komplett in das Dachser Food Logistics Netz integriert. „Wir freuen uns darüber, die Partnerschaft mit Frigoscandia auf eine neue Stufe zu heben. Mit dem Zukauf erweitern wir unser eigenes Food Logistics-Netz auf die nordischen Märkte Schweden, Norwegen und Finnland“, sagt Burkhard Eling, CEO von Dachser. Im Jahr 2023 wurde das weltweite Netzwerk laut Eling mit Zukäufen in Benelux, Ozeanien, Südafrika, Italien und jetzt in Nordeuropa erweitert.

