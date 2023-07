Zufall übernimmt John Spedition Unternehmensnachfolge gesichert

Die Unternehmensnachfolge ist gesichert: Die John Spedition wird Teil der Zufall logistics group. Wie es nun in Eichenzell weitergeht und was Birgit Bergemann zum Verkauf bewogen hat.

Der Transport- und Logistikdienstleister Zufall logistics group übernimmt zum 1. August 2023 die Spedition John in Eichenzell. Die Unternehmensnachfolge für den Mittelständler aus Osthessen ist damit in trockenen Tüchern.

So ist die John Spedition aufgestellt

Die Spedition John ist spezialisiert auf Transportdienstleistungen, Distributions-, Beschaffungs- und Kontraktlogistik. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. John ist Partner der Stückgut-Kooperation Cargoline und hat jahrelang dessen Hub betrieben.

Bergemann: Wichtiger Schritt für John

Für Birgit Bergemann, seit 2011 Inhaberin der John Spedition, war der Verkauf ein wichtiger Meilenstein: „Es war ein großer Schritt für mich, das Ruder aus der Hand zu geben und die Verantwortung in neue Hände zu legen. Ich habe nicht nur das Geschäft geleitet, sondern fühle eine tiefe Verbundenheit mit dem Unternehmen und den Menschen, die hier arbeiten. In einem engen, partnerschaftlichen Austausch habe ich mich deswegen für Peter Müller-Kronberg und die Zufall logistics group als neuen Eigentümer der John Spedition entschieden.“ Birgit Bergemann wird als Geschäftsführerin im Unternehmen bleiben, das nach eigenen Angaben eigenständig bleiben soll.

Zufall wächst auf 11 Logistik-Standorte

Zufall mit Hauptsitz in Göttingen, Niedersachsen, wächst mit der Übernahme auf e11 Standorte. In Fulda ist das Logistikunternehmen seit 1936 mit einer Niederlassung vertreten. „Das Leistungsspektrum von John sowie sein für Transportunternehmen perfekter Standort am Autobahnkreuz Fulda verstärken unsere Präsenz in Osthessen in idealer Weise“, erklärt Peter Müller-Kronberg, Inhaber und CEO der Zufall logistics group. Zugleich profitiere John von der Entwicklung nachhaltiger und zunehmend digitaler Logistiklösungen bei Zufall.

Zufall ist Teil der Kooperation NG.network

Anders als die John Spedition ist die Zufall logistics group mit Blick aufs Stückgut in der Kooperation NG.network organisiert. Das Netzwerk, welches aus der System Alliance hervorgegangen ist, wird mittlerweile neben Zufall auch von Hellmann, Gebrüder Weiss und Streck Transport als Gesellschafter getragen.

