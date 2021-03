Alle Wege führen an Niederzissen vorbei. Die Gemeinde in Rheinland-Pfalz liegt an der A 61. Wanderfreunde schätzen zwar die strategische Ausgangslage unweit des Nürburgrings, osteuropäische Lkw-Fahrer, die das Wochenende auf der Raststätte Brohltal verbringen müssen, kennen den Fußweg zum örtlichen Einzelhandel. Vorbei an der Werkstatt. Älteren Rennsportfans ist vielleicht noch der Name Zakspeed bekannt. Hier war die heimische Basis des Erfolgs. Lange war danach in dem Gebäude an der Straße zwischen Niederzissen und Wehr Iveco untergebracht. Schließlich stand es leer. Bis vor gut zweieinhalb Jahren. Doch nur Litauer wussten wahrscheinlich, dass litauische Lkw, wenn sie monatelang quer durch Europa Ware transportieren, immer an Niederzissen vorbeikommen. Eine Ausfahrt der Autobahn runter, die andere wieder rauf. Drei litauische Transportunternehmen nutzen den Standort als Briefkasten.

Auffällig wurde es, weil dort plötzlich über Wochen 100 nagelneue weiße Actros 1845 den Besitzer wechseln und Recherchen auf Grund eines qualifizierten Hinweises aus der Region nun aufdecken, wie die europäische Nutzfahrzeugindustrie die ganz großen litauischen Frachtführer so subventioniert, dass eine Wettbewerbsverzerrung vor allem für die vielen kleinen und mittelständischen deutschen Transportunternehmen ans Licht kommt.