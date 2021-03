In dieser Woche rückt der Münchner Nutzfahrzeughersteller mit verschiedenen Aktionen ganz bewusst die Frauen und damit alle Fahrerinnen in den Fokus. Die Aktionen starten laut MAN heute und erstrecken sich über die gesamte Woche. Damit möchte das Unternehmen nicht nur seinen Dank aussprechen, sondern auch einen Einblick in den Arbeitsalltag der Lkw-Fahrerinnen geben. Man wolle zeigen, wie stolz MAN auf die Frauen der Branche sei.

Foto: MAN

Das Highlight der Aktionen ist ein extra angefertigter MAN TGX, auf dessen Kühlergrill das MAN-Logo um die Buchstaben „WO“ ergänzt wurde. Im Truck Forum übergab Göran Nyberg, Vorstand für Sales und Marketing, den WOMAN TGX an Stefanie Scharpf, eine Fahrerin aus dem MAN eigenen Fahrerclub Trucker’s World. Damit ist sie die erste Gewinnerin, die das edle „Sondermodell“ einige Tage testen darf. „Lkw-Fahren ist absolut mein Traumberuf, da ist das natürlich ein echtes Highlight“, sagte die Mutter von zwei Kindern und übernahm freudestrahlend die Zündschlüssel. Was sie mit dem goldenen WOMAN Truck so alles erlebt, zeigt eurotransportTV am kommenden Samstag den 13.3. ab 14 Uhr auf YouTube, Facebook und auf eurotransport.de.

Auch andere Lkw-Fahrerinnen, die gerne Probe fahren möchten, können an einem Gewinnspiel auf den Social-Media-Kanälen von MAN und Trucker's World teilnehmen. Hier erwarten die Frauen in der kommenden Woche außerdem weitere Videos und Gewinnspiele.