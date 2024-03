Von Rotterdam RSC nach Köln-Eifeltor Kombiverkehr bietet neue Relation an

Kombiverkehr bietet in Kürze eine direkte Verbindung zwischen Rotterdam RSC und Köln-Eifeltor an. Eine Umfuhr im Hafen von Rotterdam ist möglich. Welche Optionen es für Spediteure gibt.

Im Verkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden erweitert der Operateur Kombiverkehr sein Leistungsangebot um einen Zug zwischen Rotterdam und Köln-Eifeltor. In Rotterdam fährt der Zug das Rail Service Center (RSC) im Waalhaven an. Der erste Zug wird am 12. März 2024 von Rotterdam starten und Köln-Eifeltor in zwölf Stunden erreichen.

An 3 Tagen die Woche: Von Köln nach Rotterdam

Das Angebot können Speditionen und Logistikunternehmen in beiden Richtungen an den Versandtagen Dienstag, Donnerstag und Samstag buchen. Vom kontinentalen Terminal RSC aus sind Umfuhren in nahegelegene Hafenteile möglich. Diese lassen sich optional dazubuchen. Die intermodalen Transporte sind mit P400-Ladeeinheiten möglich. Bis auf die Klassen 1 und 7 sind alle Gefahrgüter beförderbar. Als Traktionär ist Kombirail Europe für Kombiverkehr im Einsatz.

Terminal Köln-Eifeltor dient als Drehscheibe

„Mit diesem neuen Zugprodukt spielen wir unseren Netzwerkvorteil aus. Köln-Eifeltor ist eines unserer größten Hub-Terminals in Deutschland mit zahlreichen nationalen und internationalen Weiterleitungsmöglichkeiten“, erklärt Andrea De Ambrogi, Leiter Vertrieb Benelux. Innerhalb Deutschlands sind München, Ulm, Kornwestheim und Basel angeschlossen. Im internationalen Verkehr bietet der Operateur Anschlussverkehre von und nach Slowenien, Italien, Spanien sowie von und in die Türkei und nach Griechenland an. Durch den schnellen Wechsel der Ladeeinheiten zwischen den Zügen ist beispielsweise Melzo in Norditalien in 48 Stunden vom Rotterdamer Hafen aus erreichbar. Die genauen Fahrplanzeiten können der Fahrplanauskunft auf der Webseite www.kombiverkehr.de entnommen werden.

