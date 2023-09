Vom Sauerland in den Süden Heuel Logistics mit neuer Niederlassung

Regelmäßige Lkw-Verkehre in den Südwesten Deutschlands unterhält Heuel Logistics schon länger. Nun geht das Familienunternehmen den nächsten Schritt und gründet in Stuttgart eine Niederlassung.

Das Unternehmen Heuel Logistics aus Meinerzhagen im Sauerland setzt seinen Wachstumskurs fort. Es hat zu Monatsbeginn eine Niederlassung in Stuttgart eröffnet. Erst zu Jahresbeginn hatte das Familienunternehmen durch die Übernahme des Logistikdienstleisters J. Dahmen aus Solingen Schlagzeilen geschrieben.

Foto: Heuel Logistics Nun auch in Stuttgart vertreten: Niederlassungsleiter Peter Wagemann (Mitte), Geschäftsführer Gerald Mayrhofer (links) und Christoph Heuel, geschäftsführender Gesellschafter.

Die neue Niederlassung im Südwesten liege verkehrsgünstig an der A8 und A81 sowie in der Nähe des Stuttgarter Flughafens, teilt Heuel Logistics mit. Geleitet wird sie von Peter Wagemann, der auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Luft- und Seefracht sowie Landverkehre zurückblickt. „Die familiäre Atmosphäre, die ich täglich spüre, motiviert mich, Heuel auch im Süden Deutschlands erfolgreich zu vertreten“, sagt er. Sein Herz schlage für den Mittelstand.

24-Stunden-Service für Teilladungen möglich

Der besondere Fokus seines Teams liegt auf Teil- und Komplettladungen. Schon heute wickelt Heuel Logistics täglich Lkw-Verkehre aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet nach Baden-Württemberg ab. „Daher war es ein logischer Schritt, an dieser wichtigen Logistikachse eine Niederlassung zu eröffnen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Christoph Heuel.

Durch den nächtlichen Anschluss ans Firmenhub in Meinerzhagen seien nun 24-Stunden-Zustellungen in den Postleitzahlgebieten 3, 4 und 5 sowie zu Teilen ins Gebiet 2 möglich. „Jede Teilpartie, die in Baden-Württemberg geladen wird, stellen wir am nächsten Tag im Großteil des Bundesgebiets zu“, erläutert Geschäftsführer Gerald Mayrhofer.

Das zu Jahresbeginn übernommene Unternehmen J. Dahmen ist auch in der Luft- und Seefracht sowie in der Kontraktlogistik tätig. Auch an der neuen Niederlassung möchte Heuel diese Angebote weiter entwickeln und ausbauen.