Startschwierigkeiten bei Stuttgart-Express von PSA Neues Zugangebot mit ungewisser Zukunft

Es ist noch gar nicht so lange her, da stellte PSA Italy die neue Expressverbindung von Kornwestheim bei Ludwigsburg nach Genua vor. Ein 500 Meter langer Güterzug transportiert Sattelauflieger und Container in weniger als 24 Stunden vom Umschlagbahnhof in Kornwestheim zur italienischen Hafenstadt Genua und umgekehrt. Noch leidet der „Stuttgart-Express“ aber unter Startschwierigkeiten.

Damit der Zug nicht leer fährt, verordnet PSA ihm inzwischen öfter eine Zwangspause. Dabei orientiert sich der Anbieter, wie er auf Anfrage der Fachzeitschrift trans aktuell mitteilt, vor allem an der aktuellen Auftragslage. Falls nicht genügend Aufträge vorliegen, setzt der Zug demnach aus. Allein aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Klimabilanz ergebe das durchaus Sinn. Unbestritten sein dürfte, dass die Kosten bei so einem aufwendigen Schienenprojekt hoch ausfallen.

Stuttgart-Express bleibt bestehen

Auf Nachfrage gibt sich PSA aber zuversichtlich. So hält das Unternehmen weiterhin am Stuttgart-Express fest. Jetzt gehe es darum, sich einen größeren Kundenkreis zu erschließen. Gerade die kürzere Laufzeit und die gute Klimabilanz des Zuges sprechen laut dem Betreiber für die Expressverbindung. In Zukunft plant PSA auch weitere Kooperationen, wodurch die Relation weiter an Attraktivität gewinne. Auch Daniela Andreß, Projektleiterin beim Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg (VSL), sieht Potenzial in der Verbindung: „Für Unternehmen im Südwesten bietet das Seehafensystem Genua eine interessante und wirtschaftliche Alternative zu den Häfen im Norden, da bei allen Verkehrsträgern die Kapazitäten am Limit sind“.

Solange aber nicht genügend Aufträge für den Stuttgart-Express vorliegen, pausiert der Zug erst einmal. Als Alternative bietet PSA an, die Güter von Basel aus über den „Southern Express“ mitzunehmen. Für Transport- und Logistikdienstleister im Südwesten Deutschlands bieten sich dann aber aufgrund der Entfernung eher andere, näher gelegene Terminals an.