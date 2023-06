Volvo und Continental investieren Trucksters gewinnt neue Investoren

Das spanische Start-up für Straßentransport Trucksters hat in der aktuellen Finanzierungsrunde 33 Millionen Euro eingesammelt. Mit Continental, Volvo und der Europäischen Investmentbank sind gleich drei neue Investoren an Bord. Im Fokus des Unternehmens steht nun unter anderem die Elektrifizierung des Lkw-Transports auf der Langstrecke.

Trucksters elektrifiziert Stafetten-Verkehre

Die Kapitalspritze, an der sich auch die bisherigen Investoren beteiligt haben, soll dazu verwendet werden, einige der strategischen Ziele von Trucksters in die Tat umzusetzen. Dazu zählt etwa die genannte Elektrifizierung des Lkw-Fernverkehrs. Aufgrund der Stafetten-Verkehre, die die Digitalspedition einrichtet, wäre das aufgrund der überschaubaren Teilstrecken machbar. Darüber hinaus sollen mit dem Geld weitere Schlüsselbereiche des Unternehmens unterstützt werden. So plant Trucksters nach eigenen Angaben den Ausbau und die Stärkung des IT- und Managementteams sowie die Eröffnung neuer internationaler Korridore.

Trucksters wächst beständig

Trucksters hat im März letzten Jahres bereits in einer Serie-A-Runde 14,3 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen verzeichnete 2022 Rekordeinnahmen von 30 Millionen Euro, was nach eigenen Angaben einer Steigerung von 300 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Die Digitalspedition ist in Spanien, Belgien, Deutschland und Polen vertreten und in sieben Ländern tätig: den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Polen, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien.

