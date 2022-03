Das Start-up aus aus Madrid will weiter wachsen und hat dazu in einer Investitionsrunde acht Millionen Euro von seinen bisherigen Geldgebern eingesammelt. Die Kapitalspritze investiert die Digitalspedition in den Ausbau neuer Transportkorridore. Damit verspricht sich das Unternehmen, das mittlerweile auch einen Standort in Deutschland hat, ein exponentielles Wachstum.

Transporteure sollen schneller Geld bekommen

In der ersten im Juli 2021 durchgeführten Investitionsrunde sammelte Trucksters 6,3 Millionen Euro ein. Mit der neuen Kapitalerhöhung schließt die sogenannte Serie-A-Runde nun mit 14,3 Millionen Euro ab. Damit soll das Technologie-Team verdreifacht werden, neue Korridore ausgebaut und damit die internationale Expansion von Trucksters fortgesetzt werden. „Gleichzeitig sollen sich die Bedingungen für Transportunternehmen weiter verbessern, indem Trucksters ihnen kürzere Zahlungsziele ermöglicht. In der Branche ist es durchaus üblich, dass Transportunternehmen erst nach mehreren Monaten abrechnen können. Das möchte Trucksters ändern“, heißt es seitens der Digitalspedition.

Trucksters ist auf Wachstumskurs

Im Jahr 2021 erzielte Trucksters nach eigenen Angaben einen Umsatz von mehr als fünf Millionen Euro, was einem Wachstum von 300 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Das Unternehmen, das seit 2018 auf dem Markt ist, hat das Ziel, einer der führenden Flottenbetreiber in Europa zu werden und will dabei nach eigenem Bekunden gleichzeitig das Leben der Lkw-Fahrer verbessern. Bis 2022 will Trucksters seinen Umsatz auf 30 Millionen Euro versechsfachen. Trucksters betreibt mehr als 600 Lkw.

