Test Camp Intralogistics Tickets zu gewinnen

Vom Gabelstapler bis zum Logistikroboter: Die Redaktion verlost fünf VIP-Tickets zur Teilnahme am Test Camp Intralogistics am 29. und 30. März in Dortmund.

Lust auf Intralogistik? Lust darauf, Innovationen nicht nur in Augenschein zu nehmen, sondern auch selbst zu testen? Dann dürfte sich eine Reise zum Test Camp Intralogistics am 29. und 30. März in Dortmund lohnen. Die Redaktion trans aktuell verlost fünf VIP-Tickets im Wert von jeweils 590 Euro (netto) für eine kostenfreie Teilnahme an interessierte Besucherinnen und Besucher.

Zu sehen gibt es die neuesten Intralogistiklösungen – seien es klassische Lagergeräte oder Roboter- und Software-Lösungen. Neben Flurförderzeugen gibt es zum Beispiel Exoskelette zu sehen, Logistikroboter und autonome Transportsysteme.

Das Testformat ist angedockt an den Ifoy Award 2023 – den International Intralogistics and Forklift Truck of the Year. 39 Bewerber haben sich um die beliebten Trophäen in den Bereichen Intralogistik und Flurförderzeuge beworben. Davon schafften es 25 Geräte und Anwendungen von 23 Unternehmen aus sieben Ländern ins Finale. Wer am Ende in den sechs Kategorien eine Auszeichnung in Empfang nehmen darf, entscheidet sich im Rahmen des Test Camps Intralogistics.

So können Sie Tickets gewinnen

Sie möchten zwei Tage lang bis zu 100 Innovationen unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls selbst testen? Dann schicken Sie uns gerne eine Mail an info@transaktuell.de. Sollten sich sehr viele Interessentinnen und Interessenten melden, entscheidet das Los.