Standort Brieselang bei Berlin Amazon schließt Standort mit 600 Mitarbeitern

Amazon schließt sein Logistikzentrum in Brieselang bei Berlin mit 600 Mitarbeitern. Zu den Gründen befragt, erklärt ein Sprecher von Amazon gegenüber eurotransport.de: „Wir überprüfen unser Netzwerk fortlaufend. Im Rahmen dieser Bemühungen kann es dazu kommen, dass wir ältere Standorte schließen, wie es nun beim Logistikzentrum in Brieselang der Fall ist.“

Gespräche mit Betriebsrat

Einem Sprecher zufolge soll allen betroffenen Mitarbeitern die Möglichkeit geboten werden, an andere Amazon-Standorte in Deutschland zu wechseln. „Wir sind uns jedoch bewusst, dass es in der Region nur begrenzte Möglichkeiten gibt und ein Teil der Mitarbeiter Amazon verlassen wird“, so der Sprecher. Die Unternehmensleitung von Amazon möchte nun ausloten, ob Mitarbeiter an andere Amazon-Standorte in Deutschland wechseln können. Mit dem örtlichen Betriebsrat hat Amazon Gespräche aufgenommen. „Parallel plant Amazon die Eröffnung von zwei neuen Logistikzentren in Deutschland, um in den kommenden drei Jahren rund 2.000 attraktive neue Arbeitsplätze zu schaffen“, erklärt der Sprecher.

Neue Logistikstandorte in Betrieb genommen

In den vergangenen Jahren hat Amazon in Deutschland folgende Logistikstandorte neu in Betrieb genommen: Winsen (Luhe) im Jahr 2017, Frankenthal 2018, Mönchengladbach 2019, Oelde 2020, Sülzetal 2020, Achim 2021, Gera 2021, Hof-Gattendorf 2022, Helmstedt 2022 und Kaiserslautern 2022. Insgesamt wurden 9.000 feste Arbeitsplätze in der Logistik geschaffen. Unternehmensangaben zufolge beschäftigt Amazon im deutschen Logistiknetzwerk mehr als 20.000 festangestellte Mitarbeiter.