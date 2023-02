Nominiert für den Ifoy Award 2023 Champions der Intralogistik

Der Trend zur Automatisierung im Lager hält an. Immer neue Roboter- und Software-Lösungen kommen auf den Markt, die Betreibern von Logistikzentren mehr Effizienz versprechen und die Lagermitarbeiter entlasten. Gleichzeitig wird die klassische Hardware – seien es Hubwagen oder Stapler – immer ausgereifter und mit immer neuen Features für mehr Sicherheit und eine bessere Ergonomie aufgewertet.

Ein Bild von der Vielfalt des Intralogistik-Angebots vermittelt die Nominiertenliste des diesjährigen Ifoy Awards. Insgesamt 39 Bewerber haben sich um die beliebten Trophäen in den Bereichen Intralogistik und Flurförderzeuge (International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, kurz Ifoy) beworben. Davon schafften es 25 Geräte und Anwendungen von 23 Unternehmen aus sieben Ländern ins Finale. Wer am Ende in den sechs Kategorien eine Auszeichnung in Empfang nehmen darf, entscheidet sich im Rahmen des Test Camps Intralogistics am 29. und 30. März in der Messe Dortmund.

Konkret zu sehen und zu testen gibt es dort weiterentwickelte Hubwagen, Stapler und Kommissioniergeräte sowie autonome Transportplattformen, Logistikroboter und Mikro-Kommissioniersysteme. Mit von der Partie sind auch ein Reinigungsroboter und ein Exoskelett. Hinzu kommen IT-Lösungen, die zum Beispiel auf eine Lokalisierung der Geräte und Menschen im Lager abzielen, die Arbeitsplätze mit Blick auf die Ergonomie bewerten oder die Prozesse beim Be- und Entladen verbessern.

Ifoy-Vorsitzende Anita Würmer: die Besten der Besten

„Mit ihrer Auswahl hat die Jury die Besten der Besten in der Intralogistik aufgestellt. Sie zeigen, wohin die Reise der Intralogistik künftig geht: Die klassische Lagertechnik wird immer raffinierter, Quick-Commerce, Robotik und KI halten Einzug in die Logistik und innovative Details machen das Lagerleben effizienter, leichter und produktiver“, sagt Anita Würmser, Vorsitzende der Ifoy Jury.

Der Jury gehören 26 Fachjournalisten aus 20 Ländern an, darunter der Verfasser dieser Zeilen für die Fachzeitschrift trans aktuell. In einem mehrstufigen Verfahren werden die nominierten Intralogistik-Lösungen zunächst einem Expertentest unterzogen. Anschließend überprüfen Wissenschaftler mehrerer Forschungseinrichtungen die Innovationskraft und die Marktrelevanz der Lösungen. Am Schluss gibt dann die Jury der Fachjournalisten ihr Votum ab.

Die für den Ifoy Award nominierten Geräte und Lösungen stehen auch den Besuchern des Test Camps Intralogistics für Testzwecke zur Verfügung. Hinzu kommen zahlreiche weitere Intralogistik-Neuheiten, die auf interessiertes Publikum warten. Insgesamt gibt es in der knapp 10.000 Quadratmeter großen Halle rund 100 Innovationen zu bestaunen und zu testen. Eine eigene Ausstellungsfläche ist Exoskeletten und anderen Hilfsmitteln vorbehalten, die die Lagermitarbeiter bei ihrer Arbeit entlasten. Auf einer weiteren Sonderfläche stehen Kommissioniergeräte unterschiedlicher Hersteller für Testzwecke zur Verfügung.

1.000 Teilnehmer beim Test Camp Intralogistics

Insgesamt erwarten die Organisatoren dazu etwa 1.000 Teilnehmer – neben den Wissenschaftlern, Experten und Journalisten auch zahlreiche Praktiker aus der Handels- und Produktionslogistik von namhaften Unternehmen beziehungsweise Vertreter von Transport- und Logistikdienstleistern, die sich ein Bild von der aktuellen Lagertechnik machen wollen.

Trotz vieler Neuheiten und Besucher: Eine Messe sei die Veranstaltung nicht, betont Organisatorin Anita Würmer. Eine Messe sei auf Masse ausgelegt, erläutert sie. Eine Messe habe Ausstellungscharakter. Beim Test Camp dagegen sei die Besucherzahl bewusst kleiner gehalten und alle hätten die Möglichkeit, die ausgestallten Produkte und Lösungen auch selbst zu testen – was bei einer Messe in den Messehallen in der Regel nicht möglich ist.

Kostenlos dabei sein

Sie interessieren sich für die neuesten Intralogistiklösungen – seien es klassische Lagergeräte oder Roboter- und Software-Lösungen? Sie möchten zwei Tage lang bis zu 100 Innovationen unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls selbst testen? Dann schicken Sie uns gerne eine Mail an info@transaktuell.de. Die Redaktion verlost fünf VIP-Tickets im Wert von jeweils 590 Euro (netto) für eine kostenfreie Teilnahme an interessierte Besucherinnen und Besucher.



Die Nominierten