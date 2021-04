Wenn Start-ups durchstarten, wird es in der heimischen Garage schnell zu eng. Sievert Logistik bietet den jungen Unternehmen daher am Standort Stockstadt die nötige Lagerfläche sowie das entsprechende Know-how an.

Sievert schafft Lagerflächen

Eine neue Kommissionierstraße hat Sievert zu diesem Zweck bereits im vergangenen Jahr in Betrieb genommen. Darüber hinaus wurde die Lagerfläche um 1.600 Quadratmeter erweitert. Als nächstes soll nach Angabend es Logistikers nun die IT am Standort dahingehend ausgebaut werden, dass sie schnell und umstandslos an unterschiedliche Shop- und Versandsysteme angebunden werden kann. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von Kommissionierung und Konfektionierung über die Etikettierung und das Retourenmanagement bis hin zu Verpackung und Qualitätskontrollen – und beinhaltet damit ein bereites Spektrum an Value Added Services.

Sievert-Standort in Stockstadt besonders geeignet

„Neben etablierten Industrie- und Handelsbetrieben sind auch junge, aufstrebende Unternehmen eine interessante Zielgruppe für uns. Denn oft mangelt es ihnen an logistischer Kompetenz. Diese Lücke wollen wir mit unseren umfangreichen Leistungen füllen“, sagt Rui Macedo, Geschäftsführer von Sievert Logistik. Sievert-Standort in Stockstadt eignet sich hierfür insofern besonders gut, als dass dort bereits in der Vergangenheit umfangreiche Value Added Services erbracht wurden.