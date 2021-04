Ost-West Cargo Europe mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen und zwei Tochtergesellschaften in Litauen ist nach Angaben der Post innerhalb Europas als neutraler Frachtführer für verschiedene renommierte Speditionen tätig, in Osteuropa, den GUS-Staaten und im Baltikum als Spedition und Carrier für Sammelgüter, Teilpartien und Komplettladungen. Mit der Übernahme stärkt die Post nach eigenen Angaben ihre Position im Logistikmarkt und baut die Anbindung an den deutschen Markt aus.

„Der grenzüberschreitende Warenverkehr nimmt seit Jahren zu. Damit steigt der Bedarf an internationalen Logistikdienstleistungen. Um in diesem internationalen Wettbewerb bestehen zu können, ist die Schweizerische Post auf die Anbindung an internationale logistische Netzwerke angewiesen“, so eine Mitteilung. Die Übernahme beinhaltet die Standorte Stuttgart und Panevezys (Litauen) inklusive den rund 45 Mitarbeitern.