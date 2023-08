Seit fünf Generationen aktiv Fiege feiert 150-Jahr-Jubiläum

150 Jahre alt – und noch immer in Familienhand: Der Logistikdienstleister Fiege aus Greven feiert in diesem Jahr sein großes Jubiläum.

150 Jahre Familien- und Unternehmensgeschichte wollen gebührend gefeiert werden: Für den 14. September hat der Logistikdienstleister Fiege einen Festakt organisiert, an dem auch der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), teilnehmen wird. Die Veranstaltung findet nicht in der Firmenzentrale in Greven statt, sondern in Münster, wo Fiege zurzeit eine neue Niederlassung aufbaut.

Foto: Fiege Von links nach rechts: Alfred Messink, Martin Rademaker (Vorstandsmitglieder von Fiege), Heinz Fiege, Jens Fiege, Dr. Hugo Fiege, Dietrich Aden (Bürgermeister der Stadt Greven), Dr. Martin Sommer (Landrat des Kreises Steinfurt), Felix Fiege und Peter Scherbel (Vorstandsmitglied von Fiege).

Aus dem 1873 von Landwirt Joan Joseph Fiege gegründeten Fuhrunternehmen wurde ein international tätiges Unternehmen, das als Wegbereiter in der Kontraktlogistik gilt. Es ist heute mit 23.000 Mitarbeitern an 133 Standorten in 16 Ländern tätig und erzielte 2021 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister verfügt über mehr als vier Millionen Quadratmeter Logistikfläche. Seit 2014 wird er von den Cousins Jens und Felix Fiege in fünfter Generation geführt.

„Mit unserem 150. Geburtstag dürfen wir einen ganz besonderen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte feiern. Wir wissen, dass dieses Privileg alles andere als selbstverständlich ist“, sagt Felix Fiege aus Anlass des Jubiläumsjahrs. Durch eine entsprechende Teamleistung der Mitarbeiter sei dies erst möglich geworden. Aber auch die Kunden hätten wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, wie Jens Fiege ausführt: „Die partnerschaftlichen Beziehungen zu unseren Kunden, von denen viele bereits seit Jahrzehnten bestehen, sind ein ebenso unverzichtbarer Teil unserer langen Geschichte“, sagt er.

Fiege als Pionier in der Kontraktlogistik

1967 und 1973 stiegen die Brüder Heinz und Dr. Hugo Fiege ins Unternehmen ein. Als vierte Fiege-Generation hätten sie die wegweisende Entwicklung des Unternehmens vom Spediteur zum Kontraktlogistikdienstleister angestoßen, erklärt das Unternehmen und weist darauf hin, dass sie dafür 1992 mit dem Deutschen Logistik-Preis der Bundesvereinigung Logistik (BVL) ausgezeichnet wurden. 1998 gründeten sie die Josef Fiege Stiftung, die nach Firmenangaben soziale Projekte und Einrichtungen unterstützt sowie sich für das Wohl von Gesellschaft und Natur engagieren.

Lesen Sie auch

Jens Fiege im Interview Turbo-Effekt durch Corona

Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto: 150 Jahre gemeinsam in Bewegung. „Dabei schauen wir natürlich auf unsere bewegte Unternehmensgeschichte zurück, aber wir möchten den Blick auch auf die Herausforderungen und Ziele in der Zukunft richten“, betont Felix Fiege. „Denn wenn uns in unserer langen Geschichte eines ganz besonders ausgezeichnet hat, dann vor allem die Tatsache, dass wir uns als Unternehmen immer wieder neu erfunden haben und immer offen für Veränderung geblieben sind. Das war unser Weg – und das wird unser Weg bleiben.“