Picnic startet in drei weiteren Bundesländern Neues Fulfillment-Center in Viernheim

Der Online-Supermarkt Picnic setzt sein rasantes Wachstum weiter fort. Nach den Erfolgen in Hamburg und Berlin expandiert das Unternehmen in die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Fulfillment-Center in Viernheim im Südwesten

In dem 24.655 Quadratmeter großen Zentrallager von Kaufhof versendet Picnic künftig Einkäufe an Familien in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Auch Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß freut sich über die Neuansiedlung: „Es handelt sich um die größte Neuansiedlung der jüngeren Vergangenheit, noch dazu mit einem vielversprechenden innovativen Konzept“. In Viernheim sollen so 300 Arbeitsplätze entstehen.

Reichweite von über 4 Millionen Haushalten angestrebt

„Wir bekommen jeden Tag hunderte Anfragen von Familien aus der Region, die gerne den Wocheneinkauf bei Picnic bestellen möchten“, berichtet Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic Deutschland. Das Unternehmen plane Standorte in großen, aber auch kleineren Städten ab 40.000 Haushalten anzubieten. Bereits vor dem Start haben sich genügend Haushalte angemeldet. Picnic sucht deshalb 3.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Breites Sortiment zu Supermarktpreisen

Die Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs können Kunden bis 23 Uhr für den nächsten Tag bestellen. Die Lieferung erfolgt dann von Montag bis Samstag bis 22 Uhr. Insgesamt 10.000 verschiedene Produkte bieten dabei ein umfassendes Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln – sowohl von bekannten Marken als auch von Eigenmarken. Zudem bietet Picnic 200 Rezepte an, bei denen alle Zutaten mit einem Klick im Warenkorb landen.

So funktioniert Picnic

Das Ganze funktioniert nach dem sogenannten Milchmann-Prinzip. Dabei fährt das Unternehmen auf festen Routen durch die Nachbarschaft. Sechs bis acht Kunden kann Picnic so pro Stunde beliefern. Die Lebensmittel kommen dabei aus dem Frischelager, wodurch das Unternehmen die Betriebskosten für Ladenlokale einsparen kann. „Picnic macht so den Lebensmitteleinkauf bequemer, günstiger und nachhaltiger“, betont Kaudt.

