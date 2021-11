Omnichannel wächst umsatzmäßig am schnellsten, und jetzt beteiligt sich der Logistiker auch noch an der Digitalspedition Sennder: Unternehmer Jens Fiege im Interview.

trans aktuell: Herr Fiege, die Geschäfte laufen rund. Welcher Bereich macht aktuell gerade am meisten Spaß?

Fiege: Unser Bereich Omnichannel-Retail entwickelt sich unglaublich dynamisch, besonders im E-Commerce. In der Pandemie gab es sogar noch einen Turboeffekt. Wir haben in dem Bereich vor zehn Jahren angefangen und etwa Zalando von Beginn an unterstützt. Heute sind wir einer der führenden Dienstleister in Europa in diesem Bereich und investieren in Automatisierung und Nachhaltigkeit. Wir wachsen noch immer massiv weiter – das ist eine wunderbare Entwicklung mit einem sehr großen Umsatzanteil.

In welcher Höhe?

50 Prozent plus über alle Regionen, wobei neben dem E-Commerce auch der stationäre Handel enthalten ist. Das lässt sich nicht mehr trennen. Aber der überwiegende Teil erfolgt im Onlinegeschäft.

Foto: Anne Großmann Fotografie/Fiege Jens Fiege ist seit 2019 Vorsitzender des Vorstandes und führt zusammen mit seinem Cousin Felix Fiege das Familienunternehmen in fünfter Generation.

Das Tempo, das Fiege hier an den Tag legt, legt auch nahe, dass mehr als Lagerlogistik gemacht wird.

Richtig, wir wollen der Enabler sein für unsere Handelskunden, aber auch für Marken. Gerade kleinere Marken sind inzwischen selbst auf Plattformen aktiv. Sie stehen dabei unter Druck durch die Marktplatzanbieter, die nur den Verkauf übernehmen und von den Marken verlangen, in einer sehr hohen Qualität und Geschwindigkeit an die Kunden auszuliefern. Diese Anforderungen wachsen, unsere Kunden brauchen daher einen Partner, der Erfahrung, Kapazität und Flexibilität mitbringt.