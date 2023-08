Neues Logistikzentrum für Fressnapf in Brandenburg Fressnapf übernimmt Logistikzentrum

Die Fressnapf-Gruppe übernimmt den neuen Logistikstandort in Neuruppin. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Nachhaltigkeit.

Bei Fressnapf, eine der führenden Fachhandelsketten für Heimtierbedarf in Europa, stehen die Zeichen auf Expansion. Das Unternehmen hat in Neuruppin einen neuen Logistikstandort übernommen. Damit ist es das insgesamt achte Logistikzentrum in Europa und dient künftig als Regionallager. Das 83.000 Quadratmeter große Areal bietet nach eigenen Angaben eine Gesamtnutzfläche von 47.500 Quadratmetern, worauf 31.700 auf Lager-/Technik, 13.800 auf Lagermezzanin und 1.700 auf Büro- und Sozialfläche entfallen. Projektpartner war der Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien Panattoni.

„Vom neuen Standort aus versorgen wir Märkte im Norden- und Osten Deutschlands sowie in ganz Polen und Skandinavien und sorgen so für ein besseres Miteinander von Mensch und Tier“, berichtet Christian Buschmann, Vizepräsident Logistics Engineering & Real Estate bei Fressnapf. Der neue Standort befindet sich im Gewerbegebiet Treskow I mit direkter Anbindung an das Stadtzentrum und nur wenige Minuten von der A24 entfernt, nahe dem Berliner Autobahnring.

Fressnapf setzt auf Nachhaltigkeit

Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf dem Thema Nachhaltigkeit. Die Maßnahmen umfassen eine statische Vorrüstung für eine Photovoltaikanlage sowie Regenwasserzisternen zur Brauchwassernutzung und Bewässerung der Außenanlagen. Zudem sorgt eine moderne Technologie dafür, den Standort fossilfrei zu beheizen. Aber auch Nistkästen für Vögel und Flächen mit Streuobst- und Blumenwiesen wurden geschaffen. Nach Fressnapf-Angaben stehen auch für E-Fahrzeuge Ladestationen zur Verfügung.

Fressnapf betreibt über 1.900 Märkte in elf Ländern und hat einige Beteiligungen in Kroatien und Italien. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuruppin, lokalen Behörden sowie der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Tiernahrung und -zubehör sowie Dienstleistungen, die das Zusammenleben von Mensch und Tier erleichtern sollen.