Saloodo schließt Portal für Verlader In Europa übernimmt DHL Freight

Der Brief an die Kunden ging am 21. Februar 2024 raus: Die digitale Frachtplattform Saloodo schließt Ende März dieses Jahres ihre Pforten für Verlader. Allerdings nur in Europa. In Afrika und dem Mittleren Osten geht es hingegen wie gewohnt weiter.

DHL Freight richtet Geschäftsmodell neu aus

„Nach einer strategischen Bewertung des Marktumfelds wurde beschlossen, das Geschäftsmodell der Frachtplattform in Europa neu auszurichten“, heißt es seitens Saloodo auf Nachfrage von eurotransport.de. Die Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft DHL Freight habe den Fokus des Geschäfts in den letzten Jahren zunehmend verlagert. Saloodo bearbeite mittlerweile einen signifikanten Teil der Transportaufträge für DHL Freight in Europa. In Zukunft werde Saloodo daher ausschließlich als internes Carrier-Management-Portal für DHL fungieren und nicht mehr als Frachtplattform für externe Versender direkt verfügbar sein.

Speditionen können Saloodo weiterhin nutzen

Dennoch können Speditionen Saloodo weiterhin nutzen, um Transportaufträge zu erhalten. Zudem betrifft diese Beschränkung ausschließlich Europa. „Die Saloodo-Aktivitäten in der MEA-Region bleiben unberührt“, heißt es weiter. Saloodo werde mi Mittleren Osten und in Afrika auch weiterhin ihre regulären Straßenfrachtdienste anbieten. „Wir haben unsere Kunden über diesen Schritt ab dem 21. Februar informiert. Die Umstellung soll bis Ende März abgeschlossen sein. Auf Wunsch werden Kunden mit Transportaufträgen durch unsere Kollegen von DHL Freight weiter betreut“, erklärt ein Saloodo-Sprecher gegenüber eurotransport.de.

DHL-Regionen sind unterschiedlich aufgestellt

Das voneinander abweichende Vorgehen in den beiden Wirtschaftsregionen liegt laut dem Saloodo-Sprecher in der unterschiedlichen Struktur begründet: In Europa fungiert Saloodo als Tochter-Unternehmen von DHL Freight. Die wiederum verfügt sowohl über eine eigene Lkw-Flotte als auch über eine breite Basis an Verlader. In der MEA-Region wiederum arbeitet die Frachtplattform mit DHL Global Forwarding zusammen. Dort liegt der Fokus bekanntermaßen auf der Luft- und Seefracht. Der Straßentransport liegt daher weiterhin in den Händen von Saloodo.

