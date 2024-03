Neuer COO bei Hellmann CEP Europe Hesselmann übergibt an Löwenthal

Patrick Löwenthal (rechts im Bild) übernimmt zum 1. April 2024 die Position des COO (Chief Operating Officer) CEP Europe bei Hellmann Worldwide Logistics. Er folgt damit auf Wilfried Hesselmann, der das Kurier- und Expressgeschäft seit 2016 geleitet hat.

Hellmann-Eigengewächs Patrick Löwenthal

Mit Patrick Löwenthal übernimmt ein Hellmann-Eigengewächs die Leitung des europäischen CEP Geschäfts. Löwenthal war seit 2013 als Geschäftsführer von Night Star Express Hellmann in den Niederlanden und Belgien tätig. Er sei daher mit den Prozessen, Partnern und Teams bestens vertraut, sodass eine nahtlose Übergabe des europäischen CEP-Geschäfts gewährleistet sei, heißt es seitens Hellmann. Gemeinsam mit seinem Team soll Löwenthal den Ausbau des europäischen Express-Netzwerks in den kommenden Jahren vorantreiben.

Wilfried Hesselmann geht in den Ruhestand

Wilfried Hesselmann geht nach 50 Jahren bei Hellmann in den Ruhestand. In seiner Funktion als COO CEP Europe habe er, so Hellmann, in den vergangenen Jahren insbesondere die Expansion im osteuropäischen Markt vorangetrieben. So etwa unter anderem durch die Akquisitionen von Innight in Ungarn und Rumänien sowie von Optimnet in Tschechien und der Slowakei. Darüber hinaus habe er als Geschäftsführer von Night Star Express Hellmann Honold maßgeblich zur Stärkung der Netzwerkreichweite und Leistungsfähigkeit des Joint Ventures beigetragen, insbesondere durch die Akquisitionen von Eiltrans und Gertner Express.

