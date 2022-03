Rothermel und Grieshaber rücken bei der Reifenlogistik mit Joint Venture näher zusammen – Kranwagen-Sparte an Josten Transporte verkauft.

Foto: Josten Transporte Josten wächst im Bereich Baustoff-Logistik.

Die Edgar Rothermel Internationale Spedition mit Sitz in Östringen bei Karlsruhe hat sich Anfang März 2022 von ihrem Geschäftsbereich Baustoff-Kranwagen getrennt. Die 21 Fahrzeuge, deren Fahrer sowie die Disponenten wechseln zu Josten Transporte ins 90 Kilometer entfernte Dieburg. „Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit vielen Jahren eng im Baustoffbereich zusammen und bedienen gemeinsam verschiedene Industriekunden“, erklärt Geschäftsführer Daniel Josten auf Anfrage von eurotransport.de. Kein Wunder, sind die Logistikdienstleister doch auch beide im Baustoffnetzwerk von Elvis aktiv. Zum anderen gebe es aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Unternehmen in den zwei Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar bedeutende Synergien in der Wegeauslastung – „und damit einen Ausbau und die Sicherung unserer Marktposition“, erklärt Josten. Nach der Übernahme verfügt Josten Transporte über rund 50 Baustoff-Kranwagen und 15 Lkw mit Mitnahmestapler sowie fünf Disponenten für den Bereich Baustoff-Transporte.

Rothermel setzt künftig auf Lang-Lkw

Für Rothermel fällt damit zwar ein traditioneller Geschäftsbereich weg. Die neu hinzugewonnenen Kapazitäten sollen stattdessen in den Sparten Full Truck Load (FTL) und Sondertransporte eingesetzt werden, berichtet die Geschäftsleitung von Rothermel auf Nachfrage von eurotransport.de. Der Rothermel-Fuhrpark aus Zugmaschinen und Aufliegern soll kurzerhand um weitere Fahrzeuge sowie zusätzliche Lang-Lkw-Auflieger ausgebaut werden. Diese Aufstockung sei eine logische Konsequenz aus den zunehmenden branchen- und kundenspezifischen Aufgaben, die die Verantwortlichen bei Rothermel künftig noch souveräner stemmen wollen.

Rothermel und Grieshaber rücken zusammen

Ein ausschlaggebender Punkt der neuen Dynamik in der Unternehmensgruppe liege in dem Zusammenschluss der Edgar Rothermel Internationale Spedition mit Grieshaber Logistik aus Weingarten. Unter der Firmierung GR Logistik liegt die Konzentration künftig auch auf der Reifenlogistik. Hier habe man bereits „das Vertrauen zweier namhafter Global Player der Reifenindustrie gewonnen“, erklärt die Geschäftsleitung von Rothermel. Bereits 2021 entstanden auf Grundlage des massiv gestiegenen Bedarfs zwei neue Verteilerzentren in Fürth und Östringen.

Gemeinsam mit sechs weiteren Verteilstandorten von GR Logistik sei auf diese Weise „ein perfekt organisiertes Reifenlogistik-Netzwerk“ entstanden, heißt es seitens Rothermel. Darüber hinaus verfügt Rothermel über 40.000 Quadratmeter überdachte Lagerfläche am Standort Östringen im Landkreis Karlsruhe.

Lesen Sie auch