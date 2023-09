Nächste Firmenübernahme Pfenning erwirbt Unternehmen H.E.L.P.

Der Logistikdienstleister Pfenning aus Heddesheim setzt seinen Expansionskurs fort. Nach mehreren Firmenübernahmen in den vergangenen Jahren meldet er die nächste Akquisition: Zum 19. Juli rückte das Unternehmen H.E.L.P. aus Hünfeld im Landkreis Fulda unter das Dach von Pfenning.

Foto: Pfenning-Gruppe/H.E.L.P. H.E.L.P.-Firmensitz in Hünfeld (Kreis Fulda): Der Lager- und Servicedienstleister beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und wurde 1999 gegründet.

H.E.L.P. bietet unterschiedliche Lager- und Serviceleistungen an – seien es das komplette Fulfillment oder Verpackung, Konfektionierung und Personal-Überlassung. Die Pfenning-Gruppe sichert sich damit nach eigenen Angaben eine größere Expertise beim Handling von Handelswaren bis hin zur Verkaufsstelle. Wie aus einer Mitteilung von Pfenning hervorgeht, beschäftigt H.E.L.P. rund 200 Mitarbeiter und ist mit seinen Aktivitäten auf die Konsumgüter- auf die Handelsindustrie spezialisiert.

Nestlé Deutschland seit 2005 Kunde von H.E.L.P.

„Mit der Integration der H.E.L.P. GmbH in unsere Unternehmensgruppe bündeln wir die Expertise in der Verkaufsförderung für den Handel und dessen Lieferanten, die Konsumgüterhersteller. Das betrifft auch das Geschäft für unseren Kunden Nestlé Deutschland, der bereits seit 2005 erfolgreich mit dem Team von H.E.L.P. zusammenarbeitet.“, sagt Rana Matthias Nag, Geschäftsführer der Pfenning-Gruppe.

Wie Pfenning weiter mitteilt, hat sich der Gründer und bisherige Inhaber Thomas Seiler aus persönlichen Gründen zum Firmenverkauf entschieden. Er bleibe als Key Account Manager für Pfenning aktiv. Sein langjähriges Kernteam wurde in die Geschäftsführung berufen: Pamela Hohmann stieg zur kaufmännischen Geschäftsführerin auf, Sascha Nüchter übernahm die Verantwortung fürs Operative.

Nach der Akquisition beschäftigt die Pfenning-Gruppe knapp 7.000 Mitarbeiter in Europa. Sie ist an 110 Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn und Schweden präsent. Die Gesamtlagerfläche beläuft sich auf 750.000 Quadratmeter, der Fuhrpark umfasst mehr als 1.000 Lkw.