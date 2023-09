Arvato und Douglas kooperieren Neues Logistikzentrum in Hamm eröffnet

Arvato und die Parfümeriekette Douglas eröffnen ein neues Logistikzentrum in Hamm, in dem bereits vieles automatisiert abläuft. Insgesamt entstehen dadurch 400 neue Arbeitsplätze in der Region.

Der Logistikdienstleister Arvato und die Parfümeriekette Douglas bauen ihre Partnerschaft aus. Sie haben am Standort Hamm (Westfalen) ein neues Distributionszentrum in Betrieb genommen. Von dort aus beliefern sie künftig die DACH-Region. Auf einer Fläche von 38.000 Quadratmetern übernimmt Arvato die komplette Logistik, inklusive Filialbelieferung, Onlinehandel und Retourenmanagement. Insgesamt entstehen dadurch 400 neue Arbeitsplätze, wie aus einer Mitteilung der Unternehmen hervorgeht. Das Besondere: An dem Standort setzt das Duo sehr stark auf automatisierte Prozesse.

Mit dem neuen Logistikzentrum in Hamm verdreifachen sich die Lagerkapazitäten von Douglas. Die Digitalisierungsstrategie von Arvato unterstützt dabei das Geschäftsmodell von Douglas: So hat das Unternehmen die Automatisierungstechnologie und eine cloudbasierte IT-Lösung an die Bedürfnisse der Douglas-Strategie angepasst. Dabei hat Arvato die Verkaufskanäle und die Länder-Bestellungen zusammengeführt.

Shuttlesystem von Knapp

Eine weitere Besonderheit ist das moderne Shuttle-System des österreichischen Anbieters Knapp, mit dem Arvato bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Das System der 2D-Generation (OSR Shuttle Evo) bietet 130.000 Stellplätze, 32 ergonomische Arbeitsplätze und eine Ein- und Auslagerungsleistung von 12.500 Behältern pro Stunde. Die 500 Shuttles können sich dabei nicht nur auf einer Gasse bewegen, sondern bei Bedarf auch die Gasse wechseln.

Dadurch erreicht das System alle Artikel auf einer Ebene. Das reduziert vor allem den Aufwand für die Fördertechnik außerhalb des Shuttles. An das System sind unter anderem Karton- und Behälteraufsteller sowie automatische Kartonverschließ-Maschinen angebunden. „Insgesamt haben wir mehr als 70 Millionen Euro in modernste Automatisierungstechnologien am Standort in Hamm investiert. Das ist bis heute die größte Investition in einen einzelnen Standort“, betont Julia Börs, Verantwortliche für die Sparte Verbraucherprodukte bei Arvato.

Insgesamt können von Hamm aus bis zu 114.000 Packstücke pro Tag losgeschickt werden. Von Vorteil sei dabei eine verkehrsgünstige Lage des Logistikzentrums durch die Anbindung an gleich mehrere Autobahnen. Damit wäre in Zukunft auch ein weiteres Wachstum des Standortes denkbar.

