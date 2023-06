Milliarden-Schäden durch Diebstähle Ein Lkw-Überfall alle 20 Minuten

Die Sicherheitsorganisation Tapa (Transported Asset Protection Association) schlägt Alarm: Waren im Wert von fast 9 Milliarden Euro wurden demnach allein im Februar dieses Jahres im EMEA-Wirtschaftsraum während des Transports gestohlen. Das waren laut Tapa rund 80 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Transport-Diebstähle nehmen dramatisch zu

Demnach haben die Fallzahlen in den Monaten Februar und März 2023 in den 29 Ländern der EMEA-Region (Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika) dramatisch zugenommen. Wer glaubt, dass das lediglich ein Problem in Übersee ist, der irrt: „Auch Deutschland ist davon nicht ausgenommen. Daher müssen Transportunternehmen entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen, um den Entwicklungen entgegenzuwirken“, erklärt Sönke Kleymann, Geschäftsführer Euro Shell Deutschland.

Auch Deutschland ist ein Hotspot

Alle 20 Minuten werde in Deutschland im Schnitt ein Lkw samt Ladung überfallen. Das habe die Arbeitsgemeinschaft Diebstahlprävention in Güterverkehr und Logistik errechnet, zu der unter anderem der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) gehört. Der Wert der gestohlenen Güter beläuft sich demnach auf rund 1,3 Milliarden Euro pro Jahr.

Oft nutzen Speditionen keine sicheren Lkw-Parkplätze

Ungenügend gesicherte Parkplätze würden den Kriminellen dabei in die Hände spielen, so Kleymann: „Sicherheitsschlösser halten die Diebe oft nicht auf und meist reicht schon ein schnelles Aufschlitzen der Plane. Für die Speditionen können diese Diebstähle oft den Verlust eines Kunden oder einen immensen Reputationsschaden bedeuten.“ Fuhrparkmanager kommen seiner Meinung daher nicht umhin, aktiv zu werden und Fahrer oder Fahrerinnen sowie Ladung besser zu schützen. Er weist daher auf den Shell Truck Parking Service, den sein Unternehmen in Kooperation mit Partnern wie Travis Road Services und Park Your Truck anbietet.

