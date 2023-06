Hellmann expandiert in der Schweiz Direct-Load-Verkehre für Europa

Hellmann Worldwide Logistics eröffnet in Kloten in der Schweiz erste Direct-Load-Niederlassung. Welches strategische Ziel der Logistiker damit verfolgt.

Hellmann Worldwide Logistics hat in Kloten bei Zürich seine erste Direct-Load-Niederlassung in der Schweiz eröffnet. Seit Anfang Juni disponiert der Logistikdienstleister von dort aus Teil- und Komplettladungen per Lkw zwischen allen europäischen Ländern und der Schweiz.

Hellmann will Präsenz in der Schweiz stärken

Hellmann will eigenen Angaben zufolge dadurch seine Marktpräsenz in der Schweiz über die Produktbereiche Luft- und Seefracht hinaus auszubauen. Im Luft- und Seefrachtbereich ist Hellmann in der Schweiz seit Anfang 2023 tätig. Gleichzeitig erweitert der Logistiker damit seine Direct-Load-Aktivitäten im europäischen Netz, mit dem das Unternehmen bereits in neun weiteren europäischen Ländern mit mehr als 40 Standorten vertreten ist. In diesem Zusammenhang hat Christian Wanner als neuer Head of Direct Load Schweiz bereits im Mai seine Arbeit aufgenommen.

