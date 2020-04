Foto: Sovereign Speed Die Sovereign Gruppe hat Masken für die Mitarbeiter geordert.

Die Gesundheit der Mitarbeiter stehe an oberster Stelle, heißt es beispielsweise seitens der für die Sovereign Gruppe. Daher habe der Expressdienstleister eigene Schutzmasken produzieren lassen – und das schon vor der in vielen Bundesländern beschlossenen Maskenpflicht. „Mit unseren eigenen Masken sind wir unabhängig von anderen Herstellern sowie den aktuellen Lieferschwierigkeiten und können so unseren über 750 Mitarbeitern zu jeder Zeit einen entsprechenden Schutz bieten“, sagt Frank Liebelt, Geschäftsführer der Sovereign Gruppe.

Masken von Maintaler

Bei Maintaler Express Logistik gehen die Verantwortlichen sogar noch einen Schritt weiter. Das Unternehmen habe „ein großes Kontingent an Masken aus seriöser und zuverlässiger Produktion in China geordert“, heißt es dort. Maintaler habe die Atemschutzmasken bereits auf Lager und wickle nun die gesamte Logistik drumherum ab. „Diese stellen wir sehr gerne zum fairen Preis zur Verfügung, denn wir sind Logistiker mit Leib und Seele – keine Großhändler“, heißt es seitens Maintaler. Zudem will Maintaler eine „Vielzahl der importierten Masken an bedürftige, gemeinnützige Einrichtungen spenden“.