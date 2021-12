A.P. Moeller-Maersk hat auf Logport VI in Duisburg-Walsum ein 112.000 Quadratmeter großes Grundstück gepachtet. Darauf soll bis Ende 2022 die neue Immobilie fertiggestellt werden, geht aus einer Pressemitteilung des Immobiliendienstleister CBRE hervor. Die weltgrößte Containerreederei habe mit der Duisport-Gruppe als Erbbaurechtsgeber eine Option auf weitere circa 50.000 Quadratmeter vereinbart.

Transportkette von Tür zu Tür

Die Kunden brauchten mehr als die reine Transportdienstleistung von Hafen zu Hafen, sagte Jens-Ole Krenzien, Vice President North West Continent Region bei Maersk. „Indem wir sie über die gesamte Transportkette von Tür zu Tür begleiten, schaffen wir für unsere Kunden echten Mehrwert und reduzieren für sie die Komplexität in ihren Supply Chains“, betonte er.

Retail, Technology, Lifestyle und Automotive

Der Standort sei ein zusätzlicher Knotenpunkt in der Supply Chain der Maersk-Kunden, heißt es weiter. Die trimodale Anbindung des Areals solle für Kunden in den Bereichen Retail, Technology, Lifestyle und Automotive genutzt werden. Derzeit baut Duisport auf Logport VI ein Container-Terminal. Der Standort in Walsum gilt nach Logport I in Duisburg-Rheinhausen als das zweitgrößte Projekt der Duisport-Gruppe in den vergangenen 20 Jahren.

Alle Logistikdienstleistungen im Angebot

Maersk hat sich vor etwa fünf Jahren als reine Containerreederei verabschiedet. Das Unternehmen sieht sich längst als Integrator, der alle Logistikdienstleistungen im Fokus hat. Ein Schwerpunkt ist dabei auch der wachsende E-Commerce mit B2C-Dienstleistungen. So wurden bereits die Logistikdienstleister Visible SCM und B2C Europe übernommen. Anfang November hatten die Dänen die deutsche Luftfrachtspedition Senator International gekauft.

Näheres zu Maersk und E-Commerce hier, zur Strategie hier