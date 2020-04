LHI Euronationale Spedition, ein mittelständischer Logistiker mit Standorten in München, Köln und Fürnitz (Österreich), hat den Discounter Aldi Süd ausgezeichnet. Das Unternehmen, das sich als europaweit tätiger Dienstleister für Handel und Industrie positioniert hat, zeichnet im Angesicht der Coronakrise den habe sich Aldi Süd als verlässlicher Logistikpartner gezeigt. „In dieser besonderen Zeit haben wir alle gemeinsam gezeigt, dass wir in einem Boot sitzen, in die gleiche Richtung rudern und Außergewöhnliches schaffen können“, erklärt Rene Tarmastin, CEO von LHI Euronationale Spedition.

Herausforderungen gemeinsam gemeistert

Im Kampf gegen das Coronavirus hatten in den vergangenen Wochen viele EU-Länder Grenzkontrollen eingeführt oder die Grenzen sogar geschlossen. Am 11. März hat auch Österreich entschieden, wichtige Grenzübergänge zu schließen, was die Einreise aus Italien deutlich erschwerte. Der Lieferverkehr staute sich hier kilometerlang. Das stellte die Logistik und Lieferanten von Aldi Süd, die den Discounter täglich mit Produkten aus Italien beliefern, vor große Herausforderungen. Gemeinsam habe man kurzfristige Lösungen gefunden und konnten so die Versorgung mit Waren sicherstellen.