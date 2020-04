Peter Baumann, Geschäftsführer von 24 plus, geht nach 22 Jahren bei der Stückgut-Kooperation in Ruhestand. Nachfolger Stefan Rehmet übernimmt.

Foto: 24 plus Stefan Rehmet übernimmt wie geplant.

Nach 22 Jahren als Geschäftsführer von 24 plus geht Peter Baumann wie geplant Ende April 2020 in den Ruhestand. Der 62-Jährige leitete die Stückgut-Kooperation seit 1998. Seit Mai 2019 bildete Peter Baumann zusammen mit seinem Nachfolger Stefan Rehmet eine Doppelspitze. Rehmet kam von Streck Transport in Freiburg, wo er als Geschäftsführer die Ressorts Landverkehre, Logistik und Vertrieb in Deutschland verantwortete, zur zur Stückgut-Kooperation 24 plus. Der gelernte Speditionskaufmann, der sich zum Verkehrswirt und Betriebswirt weiterbildet hat, kennt folglich die Welt der Kooperationen.

Pragmatiker und Visionär

Bei Baumanns Eintritt bei 24 plus war die Stückgutkooperation erst seit zwei Jahren am Markt aktiv und zählte 36 ausschließlich deutsche mittelständische Speditionen als Systempartner, die zuvor als Relationsspediteure tätig gewesen waren und nun ein gemeinsames flächendeckendes Deutschlandnetz bildeten. „Dank Peter Baumann ist 24plus eine starke und leistungsfähige Stückgutkooperation“, erklärt Uwe Müller, Sprecher des Aufsichtsrats von 24 plus. „Er war sowohl Pragmatiker als auch Visionär. Die Netzwerkpartner haben ihm unendlich viel zu verdanken.“

Improvisation gefragt

Vor seinem Wechsel zu 24 plus war Baumann Abteilungsleiter für Systemverkehre bei Schenker und damit an ein anderes Umfeld gewöhnt: „Die Systemzentrale von 24 plus bestand bei meinem Start aus einem angemieteten Büroraum beim Gründungsgesellschafter August L. König im Frankfurter Westhafen“, berichtet Baumann. „In meinen Anfangsmonaten habe ich mit den Partnern, die damals schon über eine E-Mail-Anbindung verfügten, über meinen privaten Mail-Account kommuniziert.“

Stückgutnetze im Wandel

Der ausscheidende Geschäftsführer Peter Baumann erklärt: „In der Stückgutbranche gibt es seit Jahren einen immensen Konzentrationsprozess. Es wird für die Stückgutnetze immer schwieriger, ausscheidende Partner adäquat zu ersetzen. Der Veränderungsdruck auf die Stückgutspeditionen wie auf die Stückgutnetze ist groß. 24 plus hat sich in dieser schwierigen Situation als starkes Stückgutnetz erwiesen. Meinem Nachfolger wünsche ich eine glückliche Hand bei seinen Aufgaben.“