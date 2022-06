Lege im DSLV-Präsidium Wechsel an der Verbandsspitze

Wechsel im dreiköpfigen engeren Präsidium des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV): Auf der DSLV-Mitgliederversammlung in Berlin wählten die Delegierten am Donnerstag Spediteur Dr. Micha Lege einstimmig in das oberste Entscheidungsgremium des Verbands. Der 56-jährige Jurist ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Wiedmann & Winz aus Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen). Das Familienunternehmen beschäftigt an elf Standorten rund 400 Mitarbeiter.

Plaß und Krage in Ämtern bestätigt

Lege folgt auf Dr. Johannes Offergeld, Chef von Offergeld Logistik aus Würselen, der nach 19-jähriger Mitgliedschaft im Präsidium auf eigenen Wunsch ausschied. Die weiteren Präsidiumsmitglieder sind Axel Plaß, Chef der Zippel Group aus Hamburg (Präsident), und Mathias Krage, Geschäftsführer von Krage & Gerloff aus Schwanebeck (Stellvertreter). Turnusgemäße Wahlen stehen erst 2024 an.

Neu-Präsidiumsmitglied Lege sieht die Unternehmen mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. „Wir befinden uns in extremen Zeiten. Die Megatrends Klimawandel, Digitalisierung und steigender Fachkräftebedarf fordern die Unternehmen enorm“, erklärte er nach seiner Wahl. „Mit dem Ukraine-Krieg haben hohe Energiepreise und sinkende Energieverfügbarkeiten die Liste der gewaltigen Herausforderungen für unsere Branche ergänzt. Weil so viel auf dem Spiel steht, wird der DSLV als schlagkräftige Stimme deutscher Speditionen und Logistikunternehmen mehr denn je gebraucht“, erklärte er.