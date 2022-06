DB Schenker akquiriert in den USA Vorn dabei in Nordamerika

DB Schenker und USA Truck haben heute eine Vereinbarung zur Übernahme aller im Umlauf befindlichen Aktien von USA Truck durch DB Schenker für 31,72 US-Dollar je Aktie in bar bekannt gegeben. Der Wert von USA Truck beläuft sich damit auf rund 435 Millionen US-Dollar, einschließlich der übernommenen Barmittel und Schulden.

Führender Anbieter werden

Der Zusammenschluss soll das gemeinsame Ziel von DB Schenker und USA Truck unterstreichen, führender Anbieter von Transportlösungen in Nordamerika zu werden. Dafür möchte DB Schenker nach Abschluss der Transaktion die Marktposition von USA Truck in Nordamerika ausbauen. Das Angebot an die Kunden von USA Truck soll um die globale Logistik-Expertise von DB Schenker sowie Services der Luft- und Seefracht erweitert werden. Gleichzeitig soll das Netzwerk von USA Truck in den USA und in Mexiko die Dienstleistungen von DB Schenker bei weltweiten Land-, Luft- und Seetransporten sowie umfassenden Supply-Chain-Lösungen stärken.

Umfassende Kapazitätslösungen

USA Truck wurde 1983 gegründet und bietet umfassende Kapazitätslösungen für eine breite Kundschaft in Nordamerika, darunter mehr als 20 Prozent der Fortune-100-Unternehmen. Zu den Stärken von USA Truck zählen den Angaben nach 2.100 Mitarbeiter, eine Flotte von etwa 1.900 Lkw und Partnerschaften mit mehr als 36.000 aktiven Vertragstransporteuren. Mit seinem strategischen Netzwerk von Terminals im Osten der Vereinigten Staaten und seiner US-weiten Präsenz als Third-Party-Logistiker bedient USA Truck die wachsenden Anforderungen sowohl regionaler als auch nationaler Kunden.

Netzwerk in Nordamerika ausbauen

„USA Truck ist der perfekte Partner für unser Ziel, das Netzwerk von DB Schenker in Nordamerika auszubauen und unsere Position als führender Logistikanbieter weltweit zu stärken“, sagt Jochen Thewes, Vorstandsvorsitzender von DB Schenker. „Wir freuen uns, im Jahr unseres 150. Jubiläums einen herausragenden Speditions- und Logistikdienstleister bei DB Schenker begrüßen zu dürfen. Für bestehende und neue Kunden können wir gemeinsam unser Leistungsspektrum verbessern und in Wachstum und nachhaltige Logistiklösungen investieren.“

Über die Transaktion

Die Transaktion, die vom Board of Directors von USA Truck einstimmig genehmigt wurde, unterliegt bestimmten behördlichen Prüfungen und Genehmigungen sowie der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der USA Truck-Aktionäre. Nach Abschluss der Transaktion, der nach Einschätzung der Parteien Ende des Jahres 2022 erfolgen wird, wird USA Truck vom Nasdaq Global Select Market genommen. Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft.

DB Schenker

Mit mehr als 76.000 Beschäftigten an über 1.850 Standorten in mehr als 130 Ländern gehört DB Schenker, eine 100-prozentige Tochter der Deutsche Bahn, zählt sich DB Schnker zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie umfassende Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand. In Nord-, Mittel- und Südamerika ist DB Schenker nach eigenen Angaben einer der größten integrierten Logistikdienstleister mit mehr als 10.000 Beschäftigten an 123 Standorten, die über 27 Millionen Quadratmeter Lagerfläche für ihre Kunden bereitstellen.