DSLV: Verlader spielen mit Preiserhöhungen meist möglich

Spediteure sind angesichts des herausfordernden Umfelds in einem Wechselbad der Gefühle. Es gelingt ihnen überwiegend, die drastisch gestiegenen Kosten weiterzureichen. Grund zur Freude gibt das nur bedingt, denn auch aus einer soliden finanziellen Situation heraus ergeben sich kaum Möglichkeiten für weiteres Wachstum. Hier lassen der Fachkräftemangel, die extremen Lkw-Lieferzeiten und die begrenzten Logistikflächen grüßen. Und wer auf die Schiene wechseln möchte, wird aufgrund der vielen Baustellen gebremst. So in etwa zeichneten die Verantwortlichen beim Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) am Donnerstag am Rand ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung in Berlin vor der Presse das Stimmungsbild in der Branche.

DSLV: Logistikumsatz steigt 2021 weiter an

Der Branchenumsatz jedenfalls dürfte aufgrund der hohen Nachfrage und steigender Preise weiter nach oben klettern – so die Prognose des DSLV. Für 2020 geht er von einem Wert von 114 Milliarden Euro aus, der Transport ist dabei noch nicht eingerechnet. „Die bisher indexierten Werte lassen für 2021 sogar einen Branchenumsatz von annähernd 120 Milliarden Euro erwarten“, sagte DSLV-Präsident Axel Plaß, Chef der Zippel Group aus Hamburg. Angesichts der Krisensituation geht er aber eher nicht davon aus, dass sich die Prognosen von bis zu 3,1 Prozent Zuwachs für 2022 und 2023 so realisieren lassen.

Was die gestiegenen Kosten angeht – allen voran die sprunghaft in die Höhe geschossenen Energiekosten –, gelingt es den Unternehmen aus der Branche weitgehend, diese ihren Kunden in Rechnung zu stellen. „In 90 Prozent der Fälle müssen wir nicht mit Kunden darüber diskutieren“, sagte Plaß. Von seinen eigenen Kunden berichtet der Unternehmer, dass diesen Stabilität und Sicherheit von Transport- und Logistikleistungen wichtiger seien als eine mögliche Preisersparnis. Hauptgeschäftsführer Frank Huster ergänzte, er könne die Sichtweise anderer Akteure nicht bestätigen, wonach vor allem kleinere Unternehmen mit ihren Preisforderungen beim Verlader auf Granit gebissen haben sollen.

Huster warnt erneut vor verbilligtem Gewerbediesel

Huster bekräftigte seinen Appell an die Bundesregierung, von möglichen Wohltaten wie der Einführung von Gewerbediesel abzusehen. „Das sendet völlig falsche Marktsignale an die Angebots- und Nachfrageseite, verfehlt seine Wirkung und kostet den Staat am Ende auch zu viel Geld.“ Gleiches gelte für den sogenannten Tankrabatt, der mehr schade als helfe. „Damit muss der Lkw-Unternehmer bei seinem Verlader darüber diskutieren, dass der Diesel zwar um einen Euro gestiegen ist, er ja aber 25 Cent schon vom Staat zurückbekommt“, erklärte Plaß.

Mit sprunghaft gestiegenen Kosten haben Unternehmen nicht nur beim Diesel, sondern vor allem bei Gas zu kämpfen. Hier hat sich die Politik nach Überzeugung des DSLV nicht mit Ruhm bekleckert, nachdem sie zuerst CNG- und LNG-Lkw mit Förderprogrammen und einer Mautbefreiung versah, sie angesichts der Kostenexplosion aber anschließend keinerlei Schritte zur Stabilisierung oder zur Planungssicherheit über den Zeitraum von 2023 hinaus unternahm. „Wir haben den Krieg nicht gebraucht, um das Vertrauen in diese Technologie zu zerstören – das ist schon vorher erfolgt“, sagte Plaß, der selbst 20 CNG-Lkw in seiner Flotte im Einsatz hat.

Plaß appellierte an die politisch Verantwortlichen, beim Umgang mit den anderen neuen Antriebstechnologien nicht die gleichen Fehler zu machen. „Wenn das erneut passiert, springen die Leute ab“, sagte er mit Blick auf die Akzeptanz von Elektro- und Wasserstoff-Lkw. Hausaufgaben müssen die Politik und Anbieter seiner Ansicht nach aber auch beim Aufbau einer dafür nötigen Tank- und Ladeinfrastruktur machen.

Nicht nachlassen beim Aufbau von Tank- und Ladesäulen

„Der Flächenausbau alternativer Auflade- und Betankungsinfrastrukturen ist die kritische Größe“, betonte der DSLV-Präsident. Es sei unabdingbar, dass Deutschland die EU-Kommission hier unterstütze, auch was die Umsetzung der entsprechenden AFIR-Verordnung angeht. Sie hat den europaweiten Aufbau dieser Infrastruktur zum Ziel, beginnend mit den TEN-T-Korridoren. Positiv äußern sich Plaß und Huster darüber, dass der Bund eine Förderung von Lkw mit alternativen Antrieben und der entsprechenden Ladeinfrastruktur in die Wege geleitet und kürzlich einen zweiten Förderaufruf veröffentlicht hat.

Und wie sieht es mit dem globalen Umfeld aus? Die Lieferketten bleiben nach DSLV-Überzeugung angespannt, als Reaktion darauf beobachtet er unter anderem einen Run auf Lager- und Logistikflächen in Deutschland, den die Branche kaum bedienen könne. Angespannt bleibt auch die Situation im Containerverkehr, wo aufgrund des knappen Laderaums im Asien-Europa-Verkehr nach DSLV-Angaben immer noch Raten von bis zu 12.000 Dollar aufgerufen werden – der zehnfache Preis gegenüber der Vorkrisenphase.