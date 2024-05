Influencer im Logistikzentrum Hey Aaron!!! wirbt für Kaufland

Der Influencer Aaron Troschke alias Hey Aaron!!! hat ein Praktikum im Kaufland-Logistikzentrum absolviert und daraus ein Youtube-Video gemacht. Was den Youtuber zu Kaufland geführt hat.

Aaron Troschkes zweiter Einsatz als Praktikant für den Lebensmitteleinzelhändler Kaufland hat ihn in eines der bundesweit sieben Logistikzentren geführt. Seine Einblicke in die logistischen Abläufe zeigt der Influencer, der bei Youtube rund 1,4 Millionen Abonnenten hat, in einem Video. Es ist seit Anfang der Woche auf dem Videoportal zu sehen. Die Verantwortlichen der einzelnen Bereiche erklären ihm die wichtigsten Abläufe, Aaron stellt ihnen im Gegenzug Fragen zu ihrem Werdegang.

Im Wareneingang Obst und Gemüse prüft er zum Beispiel Radieschen, im Pflanzeneinkauf kümmert er sich um Tomatenpflanzen. Die autonom fahrenden Flurfahrzeuge und die automatisierte Kommissionieranlage begeistern ihn. „Es ist einfach beeindruckend, wie viel Manpower unterstützt durch neueste Technik in einem Logistikzentrum stecken. Ich weiß es jetzt richtig zu schätzen, wie die Äpfel jeden Tag frisch in die Kaufland-Filiale kommen“, sagt Troschke.

Kaufland will potenzielle Bewerber ansprechen

Kaufland will mit Aaron Troschkes Hilfe potenzielle Bewerberinnen und Bewerber über Einstiegsprogramme und Karrieremöglichkeiten informieren. „Mit Hey Aaron!!! haben wir erneut einen unterhaltsamen und sympathischen Partner an unserer Seite, der durch seine begeisterungsfähige Art die Zuschauer in seinen Bann zieht und die Tätigkeitsbereiche der Logistik gemeinsam mit unseren Kollegen authentisch vermittelt“, sagt Nadine Otten, Teamleiterin Arbeitgebermarketing bei Kaufland.

Das Video seines ersten Kaufland-Praktikums hat bei Youtube bislang mehr als 850.000 Aufrufe erzielt. Vor zwei Jahren war Troschke in einer Berliner Filiale des Lebensmitteleinzelhändlers als Praktikant im Einsatz.

