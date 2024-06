So steht's um die Globalisierung in Europa DHL betrachtet Vernetzung der EU-Staaten

Die DHL Group veröffentlicht Studie zum Stand der Globalisierung in der Europäischen Union. Wer die Liste anführt und wo Deutschland in der EU sowie auch weltweit in der Rangfolge steht.

Die Niederlande sind das globalisierteste Land der Europäischen Union, gefolgt von Irland und Luxemburg, heißt es in dem sogenannten DHL Global Connectedness Report 2024. Die Studie, die von der New York University Stern School of Business erstellt wurde, beleuchtet die internationale Vernetzung der EU-Mitgliedstaaten.

Europäische Union ist weltweit vernetzt

Insgesamt finden sich 14 EU-Mitglieder unter den 20 globalisiertesten Ländern weltweit, darunter Malta, Belgien, Dänemark, Schweden, Deutschland, Zypern, Ungarn, Estland, Finnland, Tschechien und Slowenien (siehe Tabelle). Die Wissenschaftler nahmen dabei Handels-, Kapital-, Informations- und Personenströme rund um die Welt unter die Lupe – und das von 181 Staaten und Territorien. dabei zeigt e sich: Die globale Vernetzung eines Staats nimmt nach einem EU-Beitritt laut der Untersuchung in der Regel stark zu. Malta, Slowenien, Zypern, Litauen, die Slowakei, Estland und Polen gehören zu den 20 Staaten, die seit 2001 den größten Zuwachs an globaler Vernetzung verzeichnen. All diese Länder haben ihren EU-Beitritt im Jahr 2004 abgeschlossen.

Niederlande sind in der EU und global spitze

Die Spitzenposition der Niederlande in der Rangliste der globalisiertesten EU-Staaten beruht laut der DHL-Studie auf einer einzigartigen Kombination von Faktoren: Das Land verfügt über hervorragende Verkehrsanbindungen zu Land, zu Wasser und in der Luft, es liegt in der Nähe anderer großer Volkswirtschaften, hat einen attraktiven Binnenmarkt und eine lange Tradition internationaler Offenheit. In der weltweiten Rangliste, die im DHL Global Connectedness Report zu finden ist, werden die Niederlande nur von Singapur übertroffen.

In diesem Bereich sticht Deutschland hervor

Die Studie identifiziert auch EU-Staaten, die bei einzelnen Globalisierungs-Kennzahlen besonders hervorstechen. So zieht zum Beispiel Deutschland Studierende aus mehr unterschiedlichen Ländern an als jedes andere EU-Mitglied (und liegt in dieser Hinsicht weltweit auf Platz zwei). Dänemark steht – im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl – EU-weit auf Platz eins, was internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit angeht (weltweit: dritter Platz). Und Malta empfängt innerhalb der EU die meisten Touristen pro Einwohner (weltweit: zweiter Platz).

DHL Global Connectedness Report 2024

EU-Rang Land Punkte Weltweit 1 Niederlande 75 2 2 Irland 74 3 3 Luxemburg 73 4 4 Malta 71 5 5 Belgien 69 7 6 Dänemark 67 11 7 Schweden 66 12 8 Deutschland 64 13 9 Zypern 64 14 10 Ungarn 63 15 11 Estland 63 16 12 Finnland 63 17 13 Tschechien 62 18 14 Slovenien 62 19 15 Österreich 61 22 16 Frankreich 61 23 17 Litauen 60 27 18 Spanien 59 31 19 Portugal 59 32 20 Italien 58 36 21 Bulgarien 58 37 22 Slovakei 58 38 23 Polen 58 40 24 Griechenland 58 42 25 Lettland 57 46 26 Kroatien 56 48 27 Rumänien 54 55

Der DHL Global Connectedness Report

Den DHL Global Connectedness Report (ehemals DHL Global Connectedness Index) gibt es seit 2011. Die 2024-Ausgabe basiert auf knapp neun Millionen Datenpunkten. Sie misst die Vernetzung von 181 Ländern, die für 99,7 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und 98,7 Prozent der Weltbevölkerung stehen. Die Studie wurde von DHL beauftragt und von Steven Altman und Caroline Bastian von der New York University Stern School of Business erstellt.

