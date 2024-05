DHL Supply Chain weitet Standort aus Multi-User Campus in Leipzig/Halle wächst

DHL Supply Chain baut Kapazitäten mit weiterem Logistikzentrum am Multi-User Campus in Leipzig/Halle aus. Bald geht’s los. Was an dem Standort geplant ist.

DHL Supply Chain baut in Halle an der Saale den bestehenden Multi-User Campus Leipzig/Halle mit der Errichtung eines weiteren Logistikzentrums aus. Die zusätzliche Halle mit einer Fläche von 34.000 Quadratmetern und bis zu 55.000 Palettenstellplätzen weiter aus soll im 4. Quartal 2024 in Betrieb gehen.

DHL Supply Chain schafft Platz für neue Kunden

Die neue Halle liegt in direkter Nachbarschaft zu dem bestehenden Lager, das die Kontraktlogistik-Tochter von DHL seit 2017 für einen Elektronikhersteller betreibt und unweit eines weiteren Standorts in Leipzig. Durch die Erweiterung des Campus will DHL Supply Chain weitere Kapazitäten für Kunden aus dem Bereich Technologie wie auch aus anderen Sektoren und Branchen schaffen, heißt es seitens des Unternehmens. Der Standort profitiere von einer multimodalen Anbindung an verschiedenste Verkehrsträger, angefangen vom nationalen DHL Paket- und Express-Netzwerk, dem vorhandenen Schienen- und Autobahnnetz sowie dem Frachtflughafen Leipzig/ Halle. Von dem weltgrößten Drehkreuz innerhalb des DHL Express-Netzwerkes könnten weltweit Luftfrachtsendungen versendet werden.

DHL-Standort Halle erfüllt DGNB-Gold-Standard

Das Lager wird entsprechend den Kriterien des Gold-Standards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) gebaut. Das CO₂-neutral betriebene Gebäude wird über eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1000 kWp verfügen und wird mittels Luft-Wärmepumpen temperiert. Eigens abgedichtete Hallentore, LED-Beleuchtung und solar-thermische Warmwasserbereitung runden die Energieeffizienz des Gebäudes ab.