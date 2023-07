Herpa-Sommerfest 2023 Modellsammler im Glück

Nach vierjähriger Pause fand bei Modellbauer Herpa wieder das beliebte Sommerfest statt: mit Einblicken in die Produktion, Shop-Schnäppchen und Showtrucks in Originalgröße. Auch die FERNFAHRER-Roadshow gastierte in Dietenhofen – mitsamt eines nagelneuen Partnertrucks.

Es ist immer wieder faszinierend, wie ein Lkw-Modell Form und Farbe annimmt, wie die vielen Einzelteile in den aufwendig gefrästen Spritzgussformen entstehen, lackiert und im Tampondruckverfahren verfeinert werden, bevor sie zur Endmontage an die Heimarbeiterinnen verschickt werden. Beim Herpa-Sommerfest am 8. Juli hatten Modellfans nach einer vierjährigen Durststrecke wieder Gelegenheit, diesen Prozess live mitzuverfolgen.

„Endlich wieder Sommerfest, endlich wieder persönlichen Kontakt“, beschrieb Geschäftsführer Hermann Prinz zu Leiningen die Stimmung bei Belegschaft wie Sammlern. Es lasse sich eben nicht alles online kompensieren – auch das sei eine Lehre aus der Corona-Zeit. Zum Sommerfest angereist waren neben eingefleischten Herpa-Sammlern und Schnäppchenjägern auch wieder die Fahrer und Fans ausgesuchter Showtrucks, die MAN-Verkaufsorganisation, zwei THW-Ortsverbände aus der Region mitsamt ihren Gerätewagen und Räumfahrzeugen, die örtliche Freiwillige Feuerwehr sowie andere Modellhersteller wie Viessmann, Roco und Tekno.

Am Ende des Produktionsrundgangs bekam jeder Besucher ein eigens aufgelegtes Sommerfest-2023-Trailermodell geschenkt; passend dazu konnte eine schwarze DAF XG+ Zugmaschine im Shop erworben werden. Dort gab es, ebenso wie im Webshop, zur Feier des Tages 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Trucks-, Cars- und Wings-Sortiment.

Aufwendige Formneuheit DAF XG+

Stichwort DAF XG+: In diese Formneuheit hat Herpa, wie Konstruktionsleiter Rainer Schuh berichtete, 750 Arbeitsstunden und 120.000 Euro investiert. 12 bis 15 stählerne Spritzgussformen sind für ein Modell nötig. „Das erklärt dann auch das Preisniveau des Endprodukts“, merkte Schuh an. Zumal Herpa wie die gesamte Industrie unter den hohen Energiekosten hierzulande leidet. Anfang 2022 hätten die monatlichen Stromkosten für das Werk in Dietenhofen noch 30.000 Euro betragen, Ende 2022 dann 90.000 Euro im Monat, rechnete Herpa-Pressesprecher Mathias Neigenfind vor. Daher habe Herpa in neue, weniger energiehungrige Spritzguss- und Tampondruckmaschinen investiert.

Weitere Meilensteine seit dem vergangenen Sommerfest im Jahr 2019 waren die Neugestaltung der Website und die komplette Digitalisierung des Sammlermagazins Der Mass:stab. Letzterer erschien 2022 im 40. Jahr und wurde gemeinsam mit der Spedition Wandt mit einem Jubiläumssattelzug in 1:1 und 1:87 gewürdigt.

Partnertruck-Premiere

In diesem Jahr erscheint nun der 40. Jahrgang des FERNFAHRER – und Herpa feiert mit. So war Dietenhofen nicht nur die zweite Station der diesjährigen Roadshow „Drive your Dream“, sondern auch Schauplatz der Vorstellung eines neuen FERNFAHRER-Partnertrucks: des karminroten DAF XG+ 530 von AM Transporte aus Schnellbach. „40 Jahre für Euch on the Road“ lautet das Motto, am Steuer sitzt eine treue Seele aus der Eifel: André Hommen. Der Berufskraftfahrer begleitet unsere Roadshow nun schon mit seinem dritten FERNFAHRER-Partnertruck – und das erstmals zu Herpa. Hommen: „Es war schon immer mein Traum, hier mal dabei zu sein. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Modellsammler.“

Zu seiner Partnertruck-Sammlung im Maßstab 1:87 wird sich demnächst auch sein neuer DAF XG+ gesellen – von Herpa gefertigt, versteht sich. Der offizielle Verkaufsstart ist beim Truck-Grand-Prix 2023 am Nürburgring.

Ein Sondermodell für und mit Matthias Wolff

Neben dem Neuzugang von AM Transporte zeigten auch der Stickelmann-Partnertruck sowie der BFS-Kögel-Roadshowtruck 2023 in Dietenhofen Flagge. Der Roadshowtruck diente auch gleich als Bühne fürs gesamte Programm – und wurde zum Schauplatz einer weiteren Herpa-Wegmarke: Herpa-Urgestein Matthias Wolff übergab den Staffelstab des Cars & Trucks-Produktmanagements offiziell an Stefan Blank, um in Rente zu gehen. Zumindest Teilzeit. Denn ganz will er die Finger noch lange nicht von den Modellen lassen. Und so war es für Stefan Blank eine ziemliche Herausforderung, unter höchster Geheimhaltung ein Sondermodell für Matthias Wolff produzieren zu lassen. Mit Erfolg: Unter viel Applaus bekam Matthias ein H0-Sattelzugmodell der fiktiven „Riwatrans“ (Riwa-Plastik übernahm einst die Marke Herpa) überreicht, auf dessen Heck sein Porträt prangt.

„Mir ist es wichtig, beim Sommerfest auch immer ein paar Originale zu zeigen“, betonte Matthias. Die Fahrer von rund 25 schönen Lkw waren seinem Ruf gefolgt, darunter Herpa-Weltgeschichte-Trucks von Schumacher Transporte, Wikinger-Flaggschiffe von Ingo Dinges, BGL-Transportbotschafterin Christina Scheib mit ihrem neuen MAN, „Buffalo Bill“ von Heide-Logistik, die Scanias von Frank Seis mit ihren netten Bauernhofmotiven und einige mehr. „Gesammelt wird, was man in der Realität sieht“, lautet die Herpa-Devise. Man kann sich also noch auf viele Meisterwerke aus Dietenhofen freuen.