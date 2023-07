Truck-Grand-Prix 2023 am Nürburgring Alle Infos zum Mega-Event am Ring

Vom 13. bis 16 Juli steigt in der Eifel das Truck-Event des Jahres: Der Truck-Grand-Prix am Nürburgring. Alles zu Rennen, Festival, Messe und Tickets.

Die Party des Jahres steigt für die Lkw-Branche traditionell am Nürburgring. Vom 13. bis 16. Juli lockt die Traditionsveranstaltung wieder sechsstellige Besucherzahlen in die Eifel. Anders als bei vielen weiteren Läufen der Truck-Race-Saison bietet der Truck-Grand-Prix dabei weit mehr als nur die Lkw-Rennen. Stattdessen vereint das Event an diesen vier Tagen im Juli Rennsportspektakel, Industriemesse und Open-Air-Festival.

Die Truck Racer begehen am Ring ihren vierten Saisonlauf. 5,5 Tonnen Kampfgewicht treffen hier auf je nach Lesart 1.100 bis 1.200 PS. Die Trucks sind reglementbedingt auf 160 km/h begrenzt, könnten aber deutlich schneller, wenn man sie ließe. Doch dann käme so manche Streckenbegrenzung an ihr Limit. Umso packender sind also die Zweikämpfe zwischen den Geraden.

Aktueller Stand der Meisterschaft

Aktuell führt der Ungar Norbert Kiss – Titelverteidiger – zwar mit einem ordentlichen Vorsprung von 30 Zählern, aber noch lange nicht uneinholbar vor den Lokalmatadoren Jochen Hahn und Sascha Lenz.

Die Race Trucks der Goodyear FIA European Truck Racing Championship sind aber nicht die einzigen Motorsportler, die für Action auf der Strecke sorgen. Neben der Europameisterschaft geben sich traditionell noch weitere Truck-Starter am Ring ein Stelldichein. In diesem Jahr gehen hier wieder die Teams der französischen Truck Race Meisterschaft an den Start. Doch auch mindestens eine Gewichtsklasse kleiner gibt es für die Fans ein pralles Programm. 2023 kommen die schnellen Flitzer der ADAC GT Masters mit ihren jeweils rund 550 PS an den Nürburgring. Und auch der beliebte Knorr-Bremse Go & Stop Wettbewerb darf natürlich nicht fehlen. Hier kommen auch tatsächliche Serientrucks zum Zuge, die auf einem Parcours auf der Start-Ziel-Geraden punktgenau beschleunigen und an drei Kegeln abbremsen müssen.

ETRC 2023 Dritter Lauf in Poznań

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Truck-Grand-Prix ist das große Open-Air-Festival in der Müllenbachschleife. Musikalische Highlights erwarten die Besucher dort am Freitag- und Samstagabend. Truck-Grand-Prix-Veteran Tom Astor darf selbstverständlich nicht fehlen, außerdem sind Country-Interpreten wie Jessica Lynn und Gone Country mit von der Partie. Es gesellen sich aber auch Schlager-Stimmungskanonen wie Schürze, Tobee, Julian Benz, Isi Glück und Markus Becker dazu – ihnen gehört der Samstagabend. Höhepunkt des Spektakels wird einmal mehr das gigantische Feuerwerk über der Müllenbachschleife sein.

Die Branche stellt sich vor

Packende Racing-Action auf der Rennstrecke, mitreißende Musik-Acts in den ­Partymeilen und dazu die geballte Lkw-Kompetenz im Infield: Beim Truck-Grand-Prix zeigt sich die Branche hautnah den Besucherinnen und Besuchern, allen voran die großen Lkw-Hersteller. In diesem Jahr sind MAN und Scania wieder mit von der Partie. Und natürlich die treuen Truck-Grand-Prix-Partner Iveco und Ford Trucks. Dazu kommen auch einige neue Aussteller, die im vorigen Jahr schon begeistert Rennluft geschnuppert haben, um 2023 selbst Teil des Mega-Events zu sein und die perfekte ­Plattform zu nutzen. Unter den Neulingen ist die Motorrad-Sparte von BMW. Das ganze Wochenende über können die Fans die heißen Öfen nicht nur anschauen, sondern auch – Start hierfür ist das historische Fahrerlager – selbst bei einer Probefahrt erleben. Bei den Reifenherstellern, auch hier gibt es ein paar neue Gesichter, sollten sich Fußballfans die ­Aktion von Continental nicht entgehen lassen. Dort werden Länderspieltickets vom legendären Fußballtrainer Peter Neururer höchstpersönlich verlost.

Dabei ist „Verlosung“ ein gutes Stichwort. Zahlreiche Partner haben sich an der neuen Goodie-Bag-Aktion des ADAC ­beteiligt und so zu einer bunten Mischung für glückliche Gewinner bei­getragen. Insgesamt 3.000 Bags, aber auch besondere Highlights wie eine Ballonfahrt gibt es auf dem ADAC-Truck zu gewinnen. Der Truck steht in der neuen ADAC und ETRC Event-Arena auf dem Hubschrauberlandeplatz. Dort finden die Besucherinnen und Besucher neben dem Truck Race Fan Village und dem Innovation-Camp auch die Bühne für die Sieger­ehrungen und aufregende Show-Trucks.

Party am ETM-Stand und in der Müllenbachschleife

Der ETM Verlag ist traditionell ganz in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes mit seiner FERNFAHRER-Arena vertreten, der Schwesterzeitschrift von trans aktuell. Dort gibt es wie gewohnt für Abonnenten etwas zu essen und zu trinken. Und wer beim Anblick der schmausenden Abonnenten selbst Hunger bekommt: Nebenan können Interessierte direkt ihr eigenes Abo abschließen – natürlich auch als attraktives Truck-Grand-Prix-Angebot. Im Shop vor Ort gibt es zudem für jeden und jede das ganz spezielle Mitbringsel von hochwertigen Lkw-Modellen bis zu FERNFAHRER-Caps, Klamotten und Co. Außerdem hat der FERNFAHRER, passend zum 40. Geburtstag, jede Menge starke Jubiläumsangebote im Gepäck: der Jubiläums-Truck, eine schicke Jubiläums-Tasche, die Jubiläums-Cap und noch vieles mehr.

Schöne Lkw dürfen beim Truck-Grand-Prix nicht fehlen. Die gibt es natürlich auch am ETM-Stand. Einer ist der nagelneue FERNFAHRER-Partnertruck. Der andere ist der FERNFAHRER Roadshow-Truck 2023. Sein Auflieger bildet wie gewohnt die Bühne, von welcher der Entertainer Diesel-Dieter seinen Bonbonregen prasseln lässt. Auch die Autobahnkanzlei ist mit ihrem Verkehrsrechts-Quiz am Start und berät die Besucher gerne. Zudem finden auf der Bühne verschiedene Aktionen wie Autogrammstunden oder Diskussionsrunden statt.

Direkt nebenan wird auch in diesem Jahr der Lkw-Simulator von Dekra stehen. Hier können Profis, angehende Berufskraftfahrer und Interessierte ihr Glück am Lenkrad versuchen. Gerüchteweise kann die High-Tech-Maschine nicht nur klassische Lkw-Fahrten simulieren, sondern hat tief im Elektronenhirn verborgen auch ein Race-Truck-Programm.

Goodyear FIA ETRC-Partner Krone: Nachhaltiger E-Trailer

Das Thema Nachhaltigkeit nimmt auch bei den Partnern der Goodyear FIA European Truck Racing Championship einen hohen Stellenwert ein. Der Trailerhersteller Krone ist seit diesem Jahr wieder als offizieller Partner in der Serie vertreten. In diesem Rahmen stellt Krone seinen eTrailer vor, mit dem sich der Kraftstoffverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen von Sattelzugmaschinen nach Firmenangaben um durchschnittlich 40 Prozent senken lassen. Der eTrailer wird in der Saison 2023 bei ausgewählten Veranstaltungen im Rahmen von Krones Record Run auf der Jagd nach dem Rundenrekord unterwegs sein.

Tickets für den Truck-Grand-Prix 2023 sind unter www.truck-grand-prix.de erhältlich.