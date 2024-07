Truck-Grand-Prix 2024 Volles Programm bei FERNFAHRER

Mit dem Rennzirkus gastiert auch wieder die FERNFAHRER-Roadshow am Nürburgring: mit Partnertrucks, mit Moderator Diesel-Dieter, Talk am Truck, Bonbonregen, Autogrammstunde, Shop-Zelt und Biergarten für die Abonnenten.

Am Nürburgring herrscht wieder Ausnahmezustand. Und FERNFAHRER ist mittendrin: am gewohnten Standort im Messepark, eingerahmt von unserem Roadshow-Truck 2024 von BFS und Kögel, vom FERNFAHRER-Partnertruck von AM Transporte und vom Dekra-Lkw-Simulator, der euch für "Probefahrten" zur Verfügung steht. Auch ein Volvo FM Electric von Frankenbach gehört zum Ensemble und kann begutachtet werden. Also einfach der Stimme von Merlin Iffland-Pappert alias Marktschreier "Diesel-Dieter" folgen und ihr könnt uns nicht verfehlen!

Wie es die Tradition gebietet, erhalten unsere Abonnenten im Biergarten kostenlos etwas zu essen und zu trinken. Und wer beim Anblick der schmausenden Leser selbst Hunger bekommt, kann im Shop-Zelt nebenan noch schnell ein Abo abschließen. Selbstverständlich winken dort attraktive Truck-Grand-Prix-Angebots und das eigens von Herpa produzierte H0-Sondermodell. Neben weiteren hochwertigen Lkw-Modellen in verschiedenen Maßstäben findet ihr dort auch Motorbücher, FERNFAHRER-Klamotten und mehr.

Talk am Truck mit Stefan Zellweger

Tägliches Highlight, täglich um 14.00 Uhr, ist natürlich Diesel-Dieters Bonbonregen für die Kinder! Auch durften wir bereits Gesprächspartner von Kögel, Barmer und Frankenbach zum "Talk am Truck" begrüßen sowie Jochen und Lukas Hahn, Sascha Lenz, Steffi Halm und mehrere Trucker Babes zur Autogrammstunde. Als eingefleischter Truck-Grand-Prix-Fan extra aus Kanada angereist, berichtete uns außerdem DMAX-Asphaltcowboy Stefan Zellweger vom Fahreralltag in Nordamerika. Das Interview werden wir in einer der nächsten FERNFAHRER-Ausgaben veröffentlichen.