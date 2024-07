Messepark beim Truck-Grand-Prix Die Nutzfahrzeugwelt entdecken

Fast alle großen Lkw-Hersteller sind beim Truck-Grand-Prix 2024 am Start – ob im Messepark wie MAN, Iveco, Ford Trucks und Daimler Truck oder, wie Scania und Renault Trucks, direkt bei der Kundschaft in der Müllenbachschleife. Hinzu kommen die Hersteller von Anhängern und Aufbauten, von Reifen und Zubehör.

Ladekranhersteller Hiab hat seine Premiere im Infield, MAN wiederum mit seinem XXL-Löwengehege erneut die stärkste Präsenz. Hier ziehen ein eigens aufgebauter und im Audi-Grün lackierter TGX 18.640 mit Individual-Sonderausstattung sowie ein TGX 26.640 im F8-Retro-Look die Blicke auf sich. Einige Meter weiter verwöhnen Kravag und DKV in ihren großen Zelten ihre Kundschaft. Scania ging aufs Ganze und brachte neben dem bekannten PS-Moster Chimera auch eine der neuen batterieelektrischen Sattelzugmaschinen mit in die Diesel-dominierte Müllenbachschleife. Der Scania 45 R trat auch gleich beim Knorr Bremse Go-& Stop-Wettbewerb an.

Ausprobieren, mitmachen und gewinnen ist in diesem Jahr besonders angesagt, die Menschenschlangen hinter den vielen Glücksrädern auf dem Areal gehen quasi nahtlos ineinander über. Dank Richter Kran und Schwerlast können sich mutige Besucher das Gewusel im Messepark sowie in den angrenzenden Rennställen auch von oben anschauen, von einer Gondel am Mobilkranhaken aus.

Freie Sicht und Sonnenschein gibt es allerdings erst seit Samstag. Am Freitag mussten die Messebesucher noch dem gefürchteten nasskalten Eifelwetter trotzen.

Neben Trucks und Technik, Service und Unterhaltung, geht es im Messepark auch um den Fahrernachwuchs. Ins Gespräch kommen können Arbeitgeber aus der Region und potenzielle Bewerber außerdem in einer ansprechend gestalteten Job-Expo im Ring-Boulevard.

Fester Bestandteil des Messeparks ist wieder die FERNFAHRER-Arena mit Shop-Zelt, Biergarten für Abonnenten, Dekra-Fahrsimulator, Talk am Truck sowie Moderator „Diesel-Dieter“ und seiner Marktschreier-Show inklusive des berühmten Bonbon-Regens. Der einzige Regen, von dem wir an diesem Wochenende nicht genug bekommen können.