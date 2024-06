Truck-Grand-Prix Die größte Party des Jahres

Mitte Juli ist es endlich wieder soweit: Truck-Grand-Prix am Nürburgring. Natürlich ist zwischen all der Action auf der Strecke auch der FERNFAHRER am Start. Wir freuen uns auf euch!

Rennsport

Die Race Trucks der European Truck Racing Championship sind nicht die einzigen Motorsportler, die für Action auf der Strecke sorgen. Neben der Europameisterschaft geben sich im Rahmen des Mittelrhein-Cups noch weitere Truck-Rennfahrer am Ring ein Stelldichein. In diesem Jahr gehen die Teams der Dutch Truck Racing an den Start. Doch auch mindestens eine Gewichtsklasse kleiner gibt es für die Fans ein pralles Programm. 2024 kommen die schnellen Flitzer der ADAC GT Masters mit ihren jeweils rund 550 PS an den Nürburgring. Und der beliebte Knorr-Bremse Go- & Stop-Wettbewerb findet selbstverständlich auch wieder statt.

Foto: ADAC Mittelrhein e.V.

Industriemesse

Neben Party und Rennsport liefert der Truck-Grand-Prix den perfekten Rahmen für eine große Industriemesse. Aussteller aus der Lkw-Branche können sich hier einem interessierten Fachpublikum und eingefleischten Lkw-Fans präsentieren. Es gibt kaum einen besseren Platz, um direkt mit der Berufskraftfahrer-Zielgruppe in Kontakt zu treten. Fast 50 Aussteller aus der Branche präsentieren sich in diesem Jahr wieder am Ring.

Foto: Johannes Roller

Festival

Ein zentraler Bestandteil des Truck-Grand-Prix ist das große Open-Air-Festival in der Müllenbachschleife. Musikalische Highlights erwarten die Besucher dort am Freitag- und Samstagabend. Truck-Grand-Prix-Veteran Tom Astor darf selbstverständlich nicht fehlen, außerdem stehen Folk-Interpreten wie Alina Sebastian, Big S und Jake Lindholm am Mikro.

Am Samstag steht die Festival-Uhr auf Party-Mucke: Nancy Franck, Julian Benz, Isi Glück und Peter Wackel heizen auf der Open-Air-Bühne kräftig ein, gekrönt natürlich wie in jedem Jahr vom gigantischen Höhenfeuerwerk über der Müllenbachschleife.

FERNFAHRER-Arena

Foto: Johannes Roller

Langjährige Abonnenten wissen Bescheid: Beim FERNFAHRER bekommen sie etwas zu essen und zu trinken. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Und wer beim Anblick der schmausenden Abonnenten selbst Hunger bekommt: Nebenan könnt ihr direkt euer eigenes Abo abschließen – natürlich auch als attraktives Truck-Grand-Prix-Angebot.

Ihr sucht noch euer ganz spezielles Mitbringsel von hochwertigen Lkw-Modellen bis zu FERNFAHRER-Caps, Klamotten und Co.? Dann werdet ihr sicher bei unseren Kolleginnen und Kollegen am Verkaufsstand fündig. Außerdem haben wir wieder jede Menge starke Festival-Angebote im Gepäck.

Weitere Infos und Tickets findet ihr hier.