Die Modell-Highlights im Juli Farbneuheiten aus der Miniaturwelt

Teure Formneuheiten in rascher Folge – diese Zeiten sind vorbei. Die Modellbauer setzen stattdessen auf vielerlei Farbvarianten, mal nostalgisch, mal modern.

Schon die Schwere Klasse hat NZG vor vielen Jahren als roten Vierachskipper miniaturisiert. Da durfte das aktuelle Baustellen-Flaggschiff, der Arocs 8x4 mit Meiller-Kipper, nicht fehlen. In anderen Farben ist er schon als Zinkdruckgussmodell in 1 : 50 im Handel – jetzt verkauft ihn NZG auch in schönem Rot-Metallic. Hinzu kommen Details wie Mirrorcams, Rundumkennleuchten und Drucklufthörner. Kippmulde, Heckklappe und Lenkachsen sind wie gewohnt beweglich Preis: 109 Euro ( Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 090216, FÜR FERNFAHRER-Abonnenten NUR 98,10 Euro)

In zwei Farbvarianten hat Ixo den Scania 142 M von 1981 produziert: Grün-Weiß und Blau-Rot inklusive nostalgischen Streifen und Scania-Schriftzug auf dem Dachspoiler. Letztere Ausführung ist unser Modell-Highlight des Monats – ein nicht nur in den Augen von Scania-Fans sehr gefälliges Oldie-Modell zum Schnäppchenpreis. Material: Zinkdruckguss und Kunststoff. Geliefert wird die Sattelzugmaschine wie immer bei dieser Ixo-Serie im Maßstab 1 : 43 in einer Acrylbox mit beschriftetem Sockel. Preis: 28,95 Euro ( Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 120329, FÜR FERNFAHRER-Abonnenten NUR 24,60 Euro)

Zwei schwere Frontlenker vom Anfang der 60er-Jahre hat Wiking in neuen Farben aufgelegt: die MAN-Pausbacke mit zeitgenössischem Kühlauflieger in Transthermos-Look sowie, immer wieder interessant anzuschauen, den Mercedes-"Tausendfüßler" LP 333. Letzterer ist als klassischer Fernverkehrs-Planenzug in den Farben Grasgrün und Oxidrot gehalten. Maßstab: 1 : 87. Material: Kunststoff. Preis: 37,49 Euro (Transthermos, Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 190034, FÜR FERNFAHRER-Abonnenten NUR 33,74 Euro), 37,99 Euro (LP 333, Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 120334, FÜR FERNFAHRER-Abonnenten NUR 32,30 Euro)

Eine große Auswahl an Lkw- und Bus-Modellen gibt es auch im FERNFAHRER-Onlineshop unter www.eurotransport.de/modelle; Abonnenten erhalten einen Sonderrabatt. Bestellung per Telefon: 07 11/72 52-266, per E-Mail: fernfahrer@zenit-presse.de