Heineken setzt auf E-Lkw von Einride Wenn das Bier mit E-Lkw und KI ans Ziel kommt

Die Brauerei Heineken will zusammen mit Einride den Bier-Transport mittels E-Lkw organisieren. Die Fahrzeuge sind mit erneuerbarem Strom zwischen Den Bosch (Niederlande) und dem Zentrallager in Duisburg unterwegs. Wie viel CO₂-Emissionen Heineken dadurch vermeiden will.

Zweimal am Tag von Den Bosch nach Duisburg

Nach Aussage von Heineken werden täglich fünf Mercedes-Benz eActros 300 jeweils zweimal zischen Den Bosch und Duisburg pendeln. In Summe sind das je E-Fahrzeug etwa 540 Kilometer am Tag. Geladen werden die E-Lkw an beiden Standorten der Route mit erneuerbarer Energie. Laut Heineken bedeutet dies eine Reduktion der CO₂-Emissionen von rund 930 Tonnen pro Jahr. Das ist aber erst der Anfang. Bis zum Jahr 2040 will die Brauerei in der Wertschöpfungskette netto null CO₂-Emissionen erreichen, wobei die Logistik 12 Prozent des gesamten CO₂-Fußabdrucks ausmacht.

Mittels KI von Einride die E-Lkw voll ausnutzen und laden

Die erste Phase des Projekts beinhaltet die vollständige Einführung des Einride-Angebots. Dies umfasst den Einsatz von Elektro-Lkw, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden, die Einrichtung der Ladeinfrastruktur und die Integration des KI-gesteuerten Betriebssystems Einride Saga, das das gesamte Ökosystem steuert. Die durch Saga integrierte Schnelllade-Infrastruktur, die für den Betrieb der Strecken aufgebaut wurde, basiert auf der Kempower-Ladelösung. Auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse wird Saga die Routen optimieren, den Energieverbrauch minimieren und die Emissionsreduzierung genau überwachen.

