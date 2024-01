Kooperation mit Einride Mars macht mobil

Mars will bis 2030 mit seinem strategischen Partner Einride 300 Elektro-Lkw auf die Straßen in Europa bringen, erste Fahrzeuge sind zwischen Verden und Minden im Einsatz. Was weiter geplant ist.

Mars macht mobil: Auf der Verbrauchermesse Grüne Woche in Berlin kündigte Mars den klimaschonenden Umbau seiner Logistik an. Zusammen mit dem schwedischen Technologieunternehmen Einride will Mars demnach bis 2030 europaweit 300 Elektro-Lkw in Betrieb nehmen. Zwei Fahrzeuge sind schon in Deutschland unterwegs.

Elektrifizierung mit Einride

„Transformation braucht strategische Partnerschaften wie unsere Kooperation mit Einride. Wir treiben den Ausbau der klimafreundlichen Logistik voran und binden Einride eng ein, um weitere Strecken zu elektrifizieren, wie zum Beispiel die Route zu unserer Schokoladenfabrik in Viersen", sagt Björn Schlenker, Mars Market Supply Chain Director Deutschland. "Die Mars Einride Kooperation in Deutschland ist ein großer Schritt und der Anfang unseres groß angelegten Plans in den nächsten Jahren.“

Durch die Umstellung auf E-Lkw erwartet der Lebensmittel- und Tiernahrungshersteller demnach eine jährliche Reduzierung der CO2-Emissionen von 20.000 Tonnen, was zehn Prozent der Treibhausgasemissionen der Mars Logistik in Europa pro Jahr entspräche.

E-Lkw-Einsatz zwischen Fabrik in Verden und Logistikzentrum Minden

Aktuell sind bereits zwei Mercedes-Benz eActros 300 auf der Transportroute zwischen dem Pet Nutrition-Standort in Verden (Niedersachsen) und dem Logistikzentrum in Minden (Nordrhein-Westfalen) im Einsatz; zum Laden hat Einride zwei Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten zur Verfügung gestellt.

Allein auf der einfachen Strecke Verden–Minden (91 Kilometer Distanz) werden laut Mars Deutschland schätzungsweise 400 Tonnen CO2e pro Jahr eingespart. Ab Oktober 2024 steige Mars an beiden Ladestandorten auf Grünstrom und reduziere den CO2-Ausstoß beim Betrieb der beiden Lkw über die gesamte Energiekette hinweg (Well-to-Wheel) somit auf null.

Noch dieses Jahr sollen dann weitere Strecken in Deutschland, in UK und in den Niederlanden folgen. Ergänzt werden soll der Einsatz der E-Lkw durch ein weiteres Pilotprojekt mit autonom betriebenen Fahrzeugen ab dem Jahr 2025.

Investition von einer Milliarde US-Dollar

„Die Kooperation mit Einride zeigt, wie wir mit Partnern eng zusammenarbeiten und unsere gemeinsame Kraft nutzen, um schon heute Veränderungen für eine nachhaltigere Zukunft voranzutreiben. Dieses Investment ist ein Beispiel dafür, wie wir über die Verbesserung und Optimierung der Logistik die in der Mars NetZero Roadmap beschriebenen Maßnahmen umsetzen“, sagt Barry Parkin, Chief Procurement and Sustainability Officer bei Mars, Inc., über den Beitrag der Logistik zur Senkung der Emissionen,

Denn das US-Unternehmen will bis 2030 seine Emissionen aus Scope 1 bis 3 halbieren und investiert dafür global in den nächsten drei Jahren ein Milliarde US-Dollar.