Es waren andere Zeiten, an die sich Joachim Fehrenkötter (52) aber noch gut erinnern kann. Er war ein Steppke, der sich für alles interessierte, was mit der elterlichen Spedition und Lkw zusammenhing. "Da bin ich oft mit unserem Fahrer Albert Herling auf große Tour gegangen. Wir haben damals mit einem Planenzug Teil- und Komplettladungen gefahren. Es ging nach Berlin und Süddeutschland. Manchmal waren wir eine ganze Woche unterwegs." An diese Touren denkt Joachim noch gern zurück. Auch, wie er sonntags abends Lkw-Fahrern nach dem Tanken beim Verlassen des Firmengeländes hinterhergewunken hatte. "Es sind Erinnerungen, die mich geprägt haben", erzählt er, als er in Ladbergen seinen Mercedes-Benz Actros mit Proviant belädt. Mit an Bord geht diesmal Fiona Fehrenkötter. Die 13-Jährige ist die jüngste von drei Schwestern, und sie wird mit dem Papa eine Woche lang unterwegs sein.

Foto: Joachim Fehrenkötter Joachims Tochter freut sich darüber, den viel beschäftigten Papa eine Woche lang ganz für sich zu haben.

Auf die Tour inmitten der Coronazeit haben sich beide lange gefreut. Fiona hat Ferien und ist gespannt. Gerade erst darf man mit dem Lkw wieder nach Österreich und Italien einreisen. Rein logistisch ist die Fahrt damit eine Punktlandung. "Ich bin ja schön öfter mit unserem Wohnmobil mitgefahren und einmal auch mit dem Lkw. Aber meinen Papa mal eine Woche lang ganz alleine für mich zu haben, ist was Besonderes." Einzig das Wetter will nicht so recht mitspielen. Es regnet pausenlos Bindfäden, bis der Lkw nach etwa 500 Kilometern zur ersten Rast am Autohof Geiselwind an der A 3 in Franken eintrifft.