Lkw-Fahren in Peru Bis zum Ende der Straße

Wenn man von Chiclayo aus eine halbe Stunde in Richtung Pazifik fährt, bekommt man einen guten Eindruck davon, wie es zuging, als es hier für den Transport von Waren und Menschen noch keine Nutzfahrzeuge gab. An der Playa Pimentel erstreckt sich eine aus Holz und Metall konstruierte Mole etwa einen halben Kilometer weit über den Strand hinaus ins Meer, bis dahin, wo das Wasser tief genug für größere Schiffe ist, und trotzt seit über einhundert Jahren den pazifischen Stürmen. Selbst an einem friedlichen, fast windstillen Tag sind die Wellen meterhoch. An einigen Stellen sind die alten Bohlen durchgefault. Die damals genutzten Schienen einer Dampfeisenbahn sind zum Teil noch erhalten. Am Beginn der Mole, über die vor allem Zucker nach Übersee verladen wurde, informieren einige Schautafeln mit historischen Fotos, auf denen unter anderem die Esel- und Maultierkarawanen abgebildet sind, mit denen damals der Transport ins Land und aus dem Land heraus bewältigt wurde, über die Geschichte dieser Anlage.

