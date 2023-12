eActros bei Wiedmann & Winz Elektrisierender Lieferverkehr bei Daimler

Wiedmann & Winz aus Geislingen an der Steige gehört zu den ersten Logistikdienstleistern, die die batterieelektrische Sattelzugmaschine eActros 300 im Lieferverkehr einsetzen. Der Mittelständler aus dem Landkreis Göppingen sieht sich damit als Pionier und einer der Vorreiter in der Antriebswende.

Größter Umbruch in der Firmengeschichte

„Für uns ist die Übernahme der Elektro-Zugmaschine der Einstieg in ein neues Technologiezeitalter. Sie markiert gleichzeitig den größten Umbruch in unserer Firmengeschichte“, erklärt Dr. Micha Lege, Geschäftsführer von Wiedmann & Winz. Gemeinsam mit seinem Fuhrparkleiter nahm er den eActros 300 in der Variante als Sattelzugmaschine am Lkw-Werk Wörth in Empfang.

Der eActros von Wiedmann & Winz

Die Variante als Sattelschlepper basiert auf derselben Technologie wie der eActros 300 und 400, der bereits seit 2021 vom Band läuft. Es stehen drei Batteriepakete mit einer Kapazität von jeweils 112 kWh zur Verfügung. Sind die Akkus komplett geladen, sind nach Herstellerangaben bis zu 220 Kilometer Reichweite möglich.

Wiedmann & Winz plant Rundläufe

Der Logistikdienstleister plant Rundläufe zum Lkw-Werk in Wörth. Diese starten in Göppingen starten, wo Wiedmann & Winz einen Logistikstandort betreibt. Auf der Hinfahrt sind Fahrzeugteile an Bord, als Rückladung schultert der eActros Ladungsträger und Leergut. Sind die Batterien über Nacht gefüllt, ist die etwa 130 Kilometer lange Strecke für das Fahrzeug gut zu bewältigen. In Wörth selbst steht Transportpartnern ein eigener Ladepark zur Verfügung, sodass dem Fahrzeug auch auf der Rückfahrt nicht der Strom ausgeht.

