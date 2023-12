Hellmann Worldwide Logistics "Ein Strauß an Veränderungen"

Monika Thielemann-Hald, Global Head of Automotive Logistics bei Hellmann, über ihre Faszination für den Bereich Vertrieb und die Veränderungen, die auf die Branche zukommen.

Monika Thielemann-Hald ist ohne Zweifel ein Vertriebsprofi. In ihrer bisherigen Berufslaufbahn hat sie in diesem Segment Erfahrungen bei vier großen Namen der Branche gesammelt. Zunächst als Assistentin der Geschäftsleitung beim Logistikdienstleister Dachser in Kornwestheim. Bereits Anfang der 1990er Jahre war sie dort „stark vertriebsorientiert“ und verschrieb sich diesem Bereich.

Positionen bei Dachser, Schenker und Panalpina

Anschließend arbeitete sie neun Jahre lang in verschiedenen Positionen bei DB Schenker. Dort betreute sie als Global Account Direktor die in Stuttgart ansässigen Automobilhersteller und namhaften Automobillieferanten und verantwortete zugleich den europaweiten Vertrieb des Segments Industriegüter und Chemie. Von Schenker wechselte sie zu Panalpina Welttransport und entwickelte den Bereich Automotive & Manufacturing in fünf Jahren zum größten Industriesegment des Schweizer Logistikers hinsichtlich Umsatz, Volumen und Gross Profit.

„Der Bereich Vertrieb umfasst alle Verkehrsträger, alle Produkte und vielfältige Aufgaben im Unternehmen“, sagt Thielemann-Hald. „Wir bekommen das komplette Spektrum mit und können es gestalten.“ Vor allem in der Logistik habe die Vertriebstätigkeit einen hohen Stellenwert und sorge für den Umsatz.