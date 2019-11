In Bochum, am zweiten DHL-Paketzentrum dieser Größenordnung, werden künftig auf rund 40.000 Quadratmetern Fläche bis zu 50.000 Pakete pro Stunde sortiert. 600 neue Arbeitsplätze schafft das Unternehmen an diesem Standort, der damit nach eigenen Angaben einer der leistungsfähigsten Paketzentren Europas sein wird. Das Mega-Paketzentrum leiste damit „einen wichtigen Beitrag, um auch bei stetig wachsenden Sendungsmengen unsere Position als Qualitätsführer zu sichern und weiter auszubauen“.

Anfang 2016 hatte DHL rund 140.000 Quadratmeter Fläche auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Bochum-Laer erworben, der Spatenstich fand im August 2017 statt. Im Juni 2016 hatte das Unternehmen mit dem Standort in Obertshausen das bis dahin größte Paketzentrum in Deutschland mit einer Sortierkapazität von ebenfalls 50.000 Sendungen pro Stunde in Betrieb genommen.