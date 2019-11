Die Barth-Logistikgruppe aus Burladingen (Zollernalbkreis) rüstet sich mit einem Neubau in Hechingen für weiteres Wachstum und bindet ihre Flotte besser ans Fernstraßennetz an.

Das neue Logistikzentrum soll in den nächsten 14 Monaten auf einem 2015 erworbenen 50.000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Nasswasen in Hechingen entstehen. Im ersten Bauabschnitt sind nach Barth-Angaben unter anderem eine 6.000 Quadratmeter große Umschlaghalle mit 49 Toren, ein Bürogebäude sowie eine Lkw-Tankstelle und -Waschanlage geplant. In einem zweiten Bauabschnitt könne die Anlage um zwei Hochregallager mit 16 Meter Gesamthöhe erweitert werden, teilte das von den Cousins Berthold und Peter-Johannes Barth geführte Unternehmen nach dem symbolischen ersten Spatenstich in dieser Woche mit.

Barth-Fuhrpark künftig besser angebunden

Vorteile vom neuen Standort verspricht sich das Unternehmen vor allem für die Flotte, die direkt an die B27 und A81 angebunden ist. Die 110 Fahrzeuge, die am neuen Logistikzentrum stationiert werden sollen, sparen sich damit künftig die mühsamen Fahrten, die bisher erst 18 Kilometer durchs Killertal führten. Doch auch innerhalb der Logistikanlage verbessern sich die Wege. „Die Materialflüsse werden deutlich günstiger gestaltet“, hatte Geschäftsführer Berthold Barth der Fachzeitschrift trans aktuell bereits vor einem Jahr erläutert.

Neubau ist größtes Invest für Barth-Logistikgruppe

Das „Projekt HCH 2020“, wie das Vorhaben bei dem Logistikunternehmen heißt, ist die größte Investition in der Firmengeschichte. Das Vorhaben schlägt nach Barth-Angaben mit rund zehn Millionen Euro zu Buche. Am Stammsitz in Burladingen waren nach der letzten Erweiterung 1998 die Möglichkeiten zur Expansion auf dann 40.000 Quadratmetern endgültig ausgeschöpft. In Burladingen verbleiben die Werkstatt, aber auch zentrale Dienstleistungen wie die Informations- und Kommunikationstechnik, Finanzbuchhaltung, Personal, Vertrieb und Management. Rund 120 Mitarbeiter werden weiterhin dort beschäftigt sein. Damit hält sich die Mitarbeiterzahl in Burladingen und Hechingen die Waage. Perspektivisch wird es aber wohl nicht so bleiben, da Barth aufgrund der erhöhten Fläche und der neuen Möglichkeiten weiteres Geschäft akquirieren und dadurch die Zahl der Beschäftigten inHechingen ausbauen möchte.