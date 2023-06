Deutsche Post DHL Group war einmal Ein Konzern gibt es sich einen neuen Namen

Der Logistik-Konzern Deutsche Post DHL Group benennt sich um. An dem 1. Juli 2023 firmiert das Unternehmen unter DHL Group. Der neue Name soll dabei vor allem die Fokussierung auf internationale Geschäft widerspiegeln.

DHL erwirtschaftet 90 Prozent des Umsatzes im Ausland

„In den letzten zehn Jahren haben sich die Megatrends Globalisierung, E-Commerce, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehr positiv auf unser Geschäft ausgewirkt und werden dies auch weiterhin tun. Sie haben uns in vielen Bereichen neue Wachstumschancen eröffnet“, sagt der Vorstandsvorsitzende Tobias Meyer. Heute sei der Konzern eines der internationalsten Unternehmen der Welt. „Der Name DHL Group und die Verwendung des DHL-Logos für den Konzern vollzieht die Entwicklung der Geschäftstätigkeiten unseres Unternehmens nach, welches außerhalb Deutschlands fast nur die Marke DHL verwendet, die auch im Inland immer weiter an Bedeutung gewinnt“, erklärt Meyer. Bereits jetzt stammen mehr als 90 Prozent des Umsatzes der Gruppe aus Geschäften, die unter der Marke DHL firmieren, darunter das DHL-Paketgeschäft in Deutschland.

Deutsche Post fällt aber nicht vollkommen hinten runter

So ganz trennen mag sich die Chef-Etage dann aber doch nicht von der Deutschen Post „Wir schätzen die Marke Deutsche Post und werden sie im gemeinsamen Branding mit DHL weiterhin nutzen. Wir bleiben die Post für Deutschland“, erläutert Meyer. Die Marken Deutsche Post und DHL werden in Deutschland also wie bisher weiterverwendet. Ähnlich sieht es mit den übrigen DHL-Unternehmensbereichen aus – mit einer Ausnahme: Der Unternehmensbereich DHL eCommerce Solutions wird vereinheitlicht und tritt künftig unter dem Namen DHL eCommerce auf.

